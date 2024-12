Humberto Maruchel 10 livros best-sellers de 2024 indicados pela Bravo!

Fim de ano é o momento perfeito para planejar as leituras do ano seguinte. Se você perdeu o hábito de ler, saiba que a melhor maneira de recuperá-lo é encontrar um livro que o mantenha entretido. Não há segredo: uma leitura puxa a outra. E, quando nos vemos envolvidos por uma narrativa, fica cada vez mais difícil interrompê-la. Para dar um empurrãozinho, selecionamos alguns títulos que foram best-sellers em 2024, incluindo lançamentos e até obras mais antigas.

Mata doce, de Luciany Aparecida Alfaguara/divulgação

Mata doce, de Luciany Aparecida

Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura , Mata doce narra a história de Maria Teresa, que vive com suas mães em um antigo casarão, cercado por histórias familiares e um jardim de rosas brancas. Em sua vida passam figuras marcantes, como Mané da Gaita, Lai, os gêmeos Cícero e Antônio, e Zezito, por quem ela se apaixona e planeja casar. Porém, um dia antes do casamento, uma tragédia envolvendo um fazendeiro violento muda tudo. À medida que a história se desenrola, Maria Teresa revela segredos profundos, antigas rivalidades e mistérios que envolvem os habitantes de Mata Doce.

A alma encantadora das ruas: Crônicas, de João do Rio Bompanhia de Bolso/divulgação

A alma encantadora das ruas: Crônicas, de João do Rio

João do Rio, nome literário de Paulo Barreto (1881-1921), foi pioneiro ao transformar a crônica jornalística em uma forma literária capaz de refletir as nuances e os conflitos da sociedade brasileira do início do século XX. Em A alma encantadora das ruas, o livro mais vendido na Festa Literária de Paraty neste ano, ele reúne textos publicados entre 1904 e 1907, no qual descreve com sensibilidade a vida urbana do Rio de Janeiro, capturando as atmosferas da cidade e suas complexidades, em uma tentativa de retratar a realidade de uma “cosmópolis em constante movimento”.

A mais recôndita memória dos homens, de Mohamed Mbougar Sarr Fósforo/divulgação

A mais recôndita memória dos homens, de Mohamed Mbougar Sarr

Em A mais recôndita memória dos homens, o senegalês Diégane Latyr Faye, um jovem escritor, se vê diante de um mistério literário ao encontrar, em Paris, um livro perdido chamado O labirinto do inumano, publicado em 1938. Seu autor, T.C. Elimane, desapareceu após ser acusado de plágio, o que abalou a literatura francesa. Movido pela curiosidade, Diégane inicia uma jornada de investigação sobre o autor e suas obras, adentrando os ecos do colonialismo e do Holocausto.

Mudar: Método, de Édouard Louis Todavia/divulgação

Mudar: Método, de Édouard Louis

Um retrato autobiográfico da juventude de Eddy Bellegueule, um jovem que cresce na classe operária de uma pequena cidade no norte da França. Através de muito esforço e aprendizado, ele se reinventa como Édouard Louis, um escritor de renome internacional. Para fugir da pobreza, da homofobia e das violências que marcam sua vida, o protagonista se dedica aos estudos, buscando evitar o mesmo destino de seu pai e de gerações passadas, que viveram na opressão das fábricas.

Tudo é rio, de Carla Madeira Record/divulgação

Tudo é rio, de Carla Madeira

Embora tenha sido publicado em 2021, o romance tornou-se um bestseller neste ano. O livro Carla Madeira narra a história de Dalva e Venâncio, um casal abalado por uma tragédia causada pelo ciúme possessivo de Venâncio, e a entrada de Lucy, uma prostituta que complica ainda mais a situação, formando um triângulo amoroso. A metáfora do rio é presente na narrativa, que flui de forma contínua, alternando entre momentos intensos e suaves. Além disso, elementos físicos como suor, saliva, sangue, lágrimas e sêmen são usados para intensificar a história.

Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva Alfaguara/divulgação

Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva

Esse não poderia faltar. O livro tornou-se um fenômeno, especialmente após o lançamento do filme homônimo, dirigido por Walter Salles. No centro da obra, está Eunice Paiva, uma mulher que enfrentou muitos desafios ao lado de seu marido, o deputado Rubens Paiva, durante o golpe de 1964, quando ele foi cassado e exilado. Após a prisão, tortura e morte dele em 1971, ela passou a criar sozinha seus cinco filhos. Ao longo dos anos, se reinventou, tornando-se advogada e defensora dos direitos indígenas. A obra aborda a luta de Eunice contra o Alzheimer, enquanto seu filho, Marcelo Rubens Paiva, reflete sobre a memória e investiga os acontecimentos que levaram à morte de seu pai.

Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez Record/divulgação

Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez

Uma obra clássica da literatura latino-americana mais uma vez redescoberta, com o anúncio da estreia da série da Netflix (disponível a partir de 11 de dezembro). O livro narra a história da família Buendía, cuja saga se passa na fictícia cidade de Macondo. Ao longo de sete gerações, a obra explora temas como amor, solidão, destino e a repetição dos erros históricos. Através de eventos extraordinários e personagens complexos, o romance mistura realidade e fantasia, criando uma reflexão profunda sobre o tempo, a memória e a condição humana. A história culmina no fim da família Buendía, selado por uma profecia.

A vegetariana, de Han Kang Todavia/divulgação

A vegetariana, Han Kang

O romance da vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024, narra a transformação radical de Yeonghye, que após um sonho perturbador, decide parar de comer carne, um gesto que desencadeia um processo de desapego de sua vida anterior. A história é contada a partir de três perspectivas, cada uma revelando o impacto dessa escolha na vida de Yeonghye e nas pessoas ao seu redor. A recusa em seguir as expectativas familiares leva a protagonista a um caminho de isolamento e transcendência, marcado por violência, erotismo e um distanciamento crescente da condição humana.

É assim que acaba, de Colleen Hoover Galera/divulgação

É assim que acaba, de Colleen Hoover

Outro romance adaptado para o cinema, o livro apresenta Lily, uma jovem que, após se mudar para Boston e abrir uma floricultura, conhece Ryle, um neurocirurgião atraente, mas avesso a relacionamentos. Apesar da química entre eles, Lily se vê envolvida em um relacionamento tumultuado que desafia suas expectativas. A história aborda temas complexos, como a convivência entre amor e abuso, e explora as difíceis escolhas que precisam ser feitas para escapar de relações tóxicas.

A gente mira no amor e acerta na solidão, de Ana Suy Paidós/divulgação

A gente mira no amor e acerta na solidão, de Ana Suy

Em A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, a psicanalista Ana Suy propõe uma reflexão sobre o amor e a solidão, explorando como esses dois sentimentos se entrelaçam. Baseado em suas próprias experiências, tanto profissionais quanto pessoais, o livro surge a partir de diálogos informais. Suy convida o leitor a uma conversa íntima sobre o amor, mostrando como, muitas vezes, ele traz consigo a solidão, e como vivemos essas experiências de maneira individual, embora com outros ao nosso redor.

