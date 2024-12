Humberto Maruchel Bravo, Reserva IMOVISION e a HOA Galeria realizam o Clube Internacional de Cinema

Em parceria com a Reserva IMOVISION e a HOA, a revista Bravo! realiza o evento Clube Internacional de Cinema, uma iniciativa dedicada à exibição e discussão de filmes internacionais que abordam questões culturais, sociais e identitárias. A primeira edição do evento, intitulada “Ainda Assim Me Levanto”, é inspirada no poema de Maya Angelou e busca explorar temas de resistência, identidade e superação.

A programação, que acontecerá de 12 a 20 de dezembro, contará com 15 filmes do catálogo IMOVISION, com curadoria da HOA e da Revista Bravo, destacando a diversidade cultural e dando voz a narrativas frequentemente marginalizadas no cinema tradicional. O clube visa criar um ambiente plural para a apreciação do cinema mundial, promovendo diálogos sobre as experiências e histórias de diferentes comunidades.

Nesta edição, o evento contará com uma seleção de filmes etno-identitários, que exploram questões de identidade cultural e pertencimento a diferentes grupos étnicos. Esses filmes incluem produções de origens africana, afro-diaspórica, asiática, árabe e judaica, promovendo a visibilidade de histórias e culturas plurais.

Os filmes afro-diaspóricos, por exemplo, refletem as experiências de pessoas de origem africana que vivem fora do continente, enquanto os filmes asiáticos e árabes tratam de identidades culturais dentro de seus contextos específicos.

Além disso, será exibida uma seleção especial de filmes LGBTQIAPN+, que aborda questões de gênero e sexualidade, ampliando o debate sobre diversidade e inclusão. A programação também incluirá obras dirigidas por mulheres, reconhecendo a importância de suas perspectivas no cinema contemporâneo.

Os filmes da programação incluem:

Quinta-feira, 12/12

20h

Eu Não Sou Seu Negro, de Raoul Peck

Um documentário baseado no manuscrito inacabado de James Baldwin, que explora a história racial dos Estados Unidos através da vida e assassinato de líderes como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Jr.

Eu Não Sou Seu Negro, de Raoul Peck Imovision/reprodução

Sexta-feira, 13/12

20h

Clímax, de Gaspar Noé

Durante uma festa de dança, jovens dançarinos descobrem que sua bebida foi adulterada com LSD, levando-os a uma experiência alucinante e caótica.

Clímax, de Gaspar Noé Imovision/reprodução

Sábado, 14/12

14h

Yomeddine, de Abu Bakr Shawky

Um catador de lixo que viveu toda a vida em uma colônia de leprosos embarca em uma jornada para encontrar sua família, acompanhado de um jovem órfão.

Yomeddine, de Abu Bakr Shawky Imovision/reprodução

16h

Eu Não Sou Uma Bruxa, de Rungano Nyoni

Após um pequeno incidente em sua vila, uma jovem de nove anos é acusada de bruxaria e enviada para um campo de bruxas.

Eu Não Sou Uma Bruxa, de Rungano Nyoni Imovision/reprodução

18h

Mali Twist, de Robert Guédiguian

No Mali dos anos 1960, dois jovens se apaixonam enquanto navegam pela complexidade política e cultural de um país em transição.

Mali Twist, de Robert Guédiguian Imovision/reprodução

20h

Ballroom Love, de Claudia Priscilla

Um documentário que explora a vibrante cena ballroom LGBTQIAPN+ no Brasil, celebrando a arte da dança e a resistência cultural.

Ballroom Love, de Claudia Priscilla Imovision/reprodução

Domingo, 15/12

12h

Dilili em Paris, de Michel Ocelot (infantil)

Uma jovem de origem canaca investiga uma série de misteriosos sequestros de meninas em Paris durante a Belle Époque.

Dilili em Paris, de Michel Ocelot (infantil) Imovision/reprodução

14h

Assunto de Família, de Hirokazu Koreeda

Uma família peculiar sobrevive cometendo pequenos furtos até que sua dinâmica é abalada por um segredo inesperado.

Assunto de Família, de Hirokazu Koreeda Imovision/reprodução

16h

Regra 34, de Julia Murat

Uma advogada em formação que explora a fronteira entre desejo e violência enquanto descobre novas dimensões de sua sexualidade.



Regra 34, de Julia Murat Imovision/reprodução

18h

Incêndios, de Denis Villeneuve

Após a morte da mãe, dois irmãos viajam ao Oriente Médio para desvendar o passado misterioso da família.

Incêndios, de Denis Villeneuve Imovision/reprodução

Segunda-feira, 16/12

20h

Timbuktu, de Abderrahmane Sissako

A vida de uma família no Mali é drasticamente afetada pela imposição de regras extremistas de um grupo jihadista.

Timbuktu, de Abderrahmane Sissako Imovision/reprodução

Terça-feira, 17/12

20h

Varda por Agnès, de Agnès Varda

Um olhar autobiográfico da cineasta sobre sua vida e carreira no cinema e nas artes visuais.

Varda por Agnès, de Agnès Varda Imovision/reprodução

Quarta-feira, 18/12

20h

Mama Africa, de Mika Kaurismäki

Um documentário sobre a vida e legado de Miriam Makeba, uma das vozes mais influentes do continente africano.

Mama Africa, de Mika Kaurismäki Imovision/reprodução

Quinta-feira, 19/12

20h

Saint Laurent, de Bertrand Bonello

Uma crônica dos anos mais criativos e tumultuados da vida do estilista francês.

Saint Laurent, de Bertrand Bonello Imovision/reprodução

Sexta-feira, 20/12

20h

Black Power Mixtape, de Göran Olsso

Um compilado de entrevistas, reportagens e imagens inéditas narram a ascensão, evolução e diáspora do Movimento Black Power nos EUA durante os anos 1960 e 1970.

Black Power Mixtape, de Göran Olsso Imovision/reprodução

Rua Brigadeiro Galvão, 480 – Barra Funda, São Paulo, SP

(Próximo à estação de metrô Marechal Deodoro)(Estacionamento no local) Retirada de ingressos: Os ingressos podem ser retirados online antecipadamente. Para aqueles que não conseguirem reservar online, haverá uma fila de espera na porta do evento, sujeita à disponibilidade.