Humberto Maruchel Um guia de exposições para as férias

Dezembro é uma oportunidade para desacelerar e realizar atividades pendentes, incluindo aquelas listadas como “coisas para fazer” ou “lugares para conhecer”. Nesse contexto, por que não explorar exposições de arte? Até 2025, diversas mostras inéditas de artistas brasileiros e internacionais estarão em cartaz, ocupando galerias e museus. A seguir, destacamos algumas opções gratuitas disponíveis em São Paulo.

Flávio Cerqueira. Amnésia, 2015 Tinta Latex sobre bronze Romulo Fialdini/divulgação

Flávio Cerqueira – Um Escultor de Significados

A exposição “Flávio Cerqueira – Um Escultor de Significados”, inaugurada recentemente no Centro Cultural do Banco do Brasil, celebra os 15 anos de carreira do artista paulistano. Com curadoria de Lilia Schwarcz, a mostra ocupa todos os andares do prédio histórico com esculturas figurativas em bronze que exploram narrativas sobre identidade, classe e raça. Dividida em núcleos temáticos, a exibição destaca obras autobiográficas, processos criativos e peças que dialogam com a relação entre conhecimento e exclusão social.

“Flávio Cerqueira – um escultor de significados”

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico

De 07 de dezembro de 2024 a 17 de fevereiro de 2025 | Todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Gratuito

Anna Bella Geiger. Pier & Ocean cor rosa (1986) acrílica sobre tela 69.5 x 100 x 3.5 cm Courtesy of the artist and Mendes Wood DM, São Paulo, Brussels, Paris, New York EstudioEmObra/divulgação

Quase mapa, quase mancha

A exposição de Anna Bella Geiger “Quase mapa, quase mancha” traz um recorte da produção da artista nos anos 1980, com obras em pintura, gravura e vídeo. Esse foi um período de relevância histórica para a arte brasileira, marcado pela transição política pós-ditadura e pela revalorização da pintura. Geiger é conhecida por desafiar os limites tradicionais da representação e da abstração. Um dos destaques da mostra, a videoinstalação “Mesa, friso e vídeo macios” (1981), que abre a exposição, foi originalmente apresentada na XVI Bienal Internacional de São Paulo

Continua após a publicidade

“Quase mapa, quase mancha”

Galeria Mendes Wood DM – Rua Barra Funda 216

Até 1º de fevereiro de 2025. Segunda a sexta, das 11h às 19h. Sábado, das 10h às 17h

Gratuito

Almeida Júnior, Caipira picando fumo (1893) Pinacoteca do Estado de São Paulo/divulgação

“Caipiras: das derrubadas à saudade”

Algumas das obras mais emblemáticas de Almeida Júnior, uma das figuras mais importantes das artes plásticas do século XIX, estão reunidas na nova exposição da Pinacoteca. Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra apresenta 70 obras de 35 artistas, focando na representação do caipira na história e na arte. Entre os destaques estão Detalhe Saudade (1899) e Detalhe Amolação interrompida (1894), ambas de Almeida Júnior. A exposição não se limita às produções de artistas brasileiros, incluindo também trabalhos dos italianos Carlo de Servi e Antonio Ferrigno, além do catalão Lluis Graner.

Caipiras: das derrubadas à saudade

Pinacoteca Luz (2º andar) – Praça da Luz, 2

Até 13 de abril de 2025 | De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Gratuito aos sábados

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Roberto Ruíz/divulgação

Água (verde)

Conhecido por sua participação na 33ª Bienal de São Paulo, o espanhol Antonio Ballester Moreno ganha sua primeira exposição individual no Brasil, na galeria Gomide&Co. Nela, o artista explora desta vez a relação entre água, luz e a origem da vida, criando paisagens simbólicas em grandes telas de acrílica sobre juta. Em suas obras expostas, ele parte da ideia de que a paisagem é um sistema em que todos os elementos estão interconectados, suas obras dialogam entre si, reforçando a necessidade de conexão com a natureza. A mostra apresenta os trabalhos de Moreno a partir de um panorama, que combina as obras num esquema de planos sequencial. Nela, as peças compõe, quando colocadas juntas, formam uma paisagem maior.

Água (verde)

Gomide&Co – Av. Paulista, 2644 — Jardim Paulista, São Paulo

De 13 de novembro de 2024 a 1 de fevereiro de 2025, das 10h às 19h, de segunda a sexta; das 11h às 17h, aos sábados

Gratuita

Ana Cláudia Almeida, O fim e o inicio do mundo, 2024 Geleria Fortes D’Aloia & Gabriel e Galeria Quadra/divulgação

Continua após a publicidade

Ana Cláudia Almeida & Tadáskía

As galerias Fortes D’Aloia & Gabriel e Quadra inauguraram em novembro uma exposição conjunta das artistas Ana Cláudia Almeida e Tadáskía. A mostra, em cartaz simultaneamente nos dois espaços de São Paulo, explora temas como cosmologia, memória e transformação por meio de esculturas, pinturas, desenhos, relevos de parede, vídeos e fotografias. A curadoria de Clarissa Diniz destaca as singularidades entre as obras, sem buscar associações identitárias. Enquanto Almeida transforma memórias em matéria por meio de camadas intensas e abstrações visuais, Tadáskía aborda a impermanência, com peças que transitam entre fábulas e estados cósmicos.

Ana Cláudia Almeida & Tadáskía

Fortes D’Aloia & Gabriel – Rua James Holland 71, Barra Funda e Quadra – Rua Barão de Tatuí 521, Vila Buarque

De 30 de novembro de 2024 até 18 de janeiro de 2025. Ter – Sex : 10h às 19h. Sáb: 10h às 18h

Gratuita