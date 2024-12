Humberto Maruchel Um dos maiores nomes do Jazz contemporâneo, Igor Butman se apresenta no Brasil

O saxofonista russo Igor Butman, um dos maiores nomes do jazz contemporâneo, se apresenta no Brasil pela primeira vez, acompanhado da Moscow Jazz Orchestra (MJO). As performances, que ocorrerão em São Paulo e no Rio de Janeiro, encerram a temporada de 2024 do Russian Seasons, um projeto cultural promovido pelo governo russo para difundir a arte e as tradições do país.

No dia 8 de dezembro, o Teatro Prio, no Rio de Janeiro, recebe o espetáculo. Já em São Paulo, a apresentação será no Teatro B32, no dia 11 de dezembro. Os shows celebram o 25º aniversário da MJO e trazem repertórios que percorrem a trajetória do artista, incluindo faixas de seu novo álbum, Borodin and Mussorgsky, e composições que marcaram época.

<span class="hidden">–</span> Igor Butman and The Moscow Jazz Orchestra/divulgação

As apresentações também contarão com a participação especial da cantora Fantine, conhecida por sua atuação internacional. Com raízes russas e dominicanas, a intérprete iniciou sua carreira na Austrália e se consolidou em palcos de Nova York, Moscou e Melbourne, reforçando a proposta multicultural do evento.

Reconhecido mundialmente, Igor Butman construiu uma carreira sólida, integrando influências do swing e do blues. Suas colaborações incluem nomes como Chick Corea, Jack DeJohnette e John Patitucci. Além disso, Butman é celebrado como um embaixador cultural, promovendo a integração entre gêneros musicais e nações, e foi agraciado com o título de Artista do Povo da Rússia em 2011. Durante a sua trajetória, o saxofonista lançou com mais de 10 álbuns.

Continua após a publicidade

Além de seu trabalho como músico, Butman também se destaca como produtor e diretor artístico. Foi responsável pela organização de diversos festivais internacionais, como Triumph of Jazz em Moscou e São Petersburgo e o World Jazz Festival em Riga, Letônia, e por idealizar eventos que conectam o jazz contemporâneo a tradições culturais, como o Dia Internacional do Jazz em São Petersburgo. Seu clube em Moscou, Igor Butman Jazz Club, tornou-se um importante polo para apreciadores do gênero e novos talentos.

<span class="hidden">–</span> Igor Butman and The Moscow Jazz Orchestra/divulgação

Igor Butman São Paulo:

Teatro B32 – R. Lício Nogueira,92

11 de Dezembro, quarta, às 20h

Ingressos entre R$60 e R$300 Continua após a publicidade Rio de Janeiro:

8 de dezembro, domingo, às 19h

Teatro PRIO – Av. Bartolomeu Mitre,1110 – B

Ingressos entre R$100 e R$200