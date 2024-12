Humberto Maruchel 5 peças infantis para curtir o fim de ano

Chegou o período mais aguardado pelas crianças: as férias, momento de relaxamento e diversão. Para as famílias, isso também representa o desafio de serem criativas para manter os pequenos entretidos. E que tal aproveitar essa oportunidade para levar as crianças ao teatro? Há diversas opções na cidade, com espetáculos musicais, adaptações de obras literárias contemporâneas e até montagens de clássicos da literatura infantojuvenil. Confira a nossa seleção:

Makeda – A Rainha da Arábia Feliz Amestia audiovisual @amestiaproducoes/divulgação

Makeda – A Rainha da Arábia Feliz

A peça narra a jornada de uma jovem princesa africana destinada a se tornar a lendária Rainha de Sabá. Educada por seu trisavô, um sábio ancestral, ela aprende a explorar o poder da imaginação para enfrentar seus medos e compreender seu passado. As histórias transmitidas por ele, registradas na “Trilogia das Arábias”, apresentam grandes rainhas do passado e guiam a princesa por aventuras em terras desconhecidas, transmitindo valores essenciais para governar com sabedoria.

Teatro CCBB SP

Centro Cultural Banco do Brasil – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

13 de dezembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025 (não haverá sessões entre os dias 23/12/24 e 2/1/25)

Sextas-feiras, às 15h | sábados, às 11h e 15h | domingos, às 11h

Texto e direção: Allex Miranda

Duração: 60 min

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada) em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB (Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia-entrada)

Uma Boneca para Menitinha Geysa Bernardes/divulgação

Uma Boneca para Menitinha

Uma Boneca para Menitinha explora temas de identidade, diversidade e laços afetivos ao contar a história de Menitinha, uma menina negra que vive em uma comunidade marcada pela riqueza cultural e pelos desafios do racismo estrutural. Inspirada pela sabedoria de sua avó, que sonha em presenteá-la com uma boneca de porcelana, a protagonista descobre no encontro com o rio o poder do sonho e das tradições populares. A narrativa mistura realidade e fantasia, destacando a importância do amor familiar e das raízes culturais. Com direção de Suzana Aragão.

Continua após a publicidade

Sesc Consolação

Teatro Anchieta (280 lugares) – Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. São Paulo – SP

Até 14 de dezembro de 2024

Sábados, às 11h

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada), R$ 12,00 (credencial plena)

Crianças até 12 anos não pagam

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá Cia. Novelo/divulgação

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá

Escrito por Jorge Amado em 1948 como presente de aniversário para seu filho João Jorge, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá é uma fábula sobre um amor impossível entre um gato e uma andorinha. A adaptação da Cia. Novelo, sob a direção de Maristela Chelala, traz uma interpretação cênica inovadora, incorporando elementos do circo e destacando a direção musical de Marco França e a direção de movimento de Dinho Hortêncio. Com músicas originais executadas ao vivo pelo elenco, a montagem une teatro e música em uma experiência rica e dinâmica.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo

Sessões: 30/11: 11h – 15h; 1/12: 11h – 15h; 7/12: 11h – 15h; 14/12: 11h – 15h; 15/12: 11h – 16h

Duração: 80 minutos

Libras e cartilha atípica em todas as sessões

Serviço de audiodescrição dia 15 de dezembro (domingo), às 16h

Ingressos: gratuito

Continua após a publicidade

O pequeno Príncipe Ronaldo Gutierrez/divulgação

O pequeno príncipe

Um piloto que sofre um acidente no deserto do Saara encontra um misterioso Pequeno Príncipe, vindo de um asteroide distante. Durante a convivência, o príncipe narra suas experiências pelos planetas que visitou e as lições aprendidas com figuras marcantes, como um rei solitário, um vaidoso e uma raposa cheia de sabedoria, oferecendo uma reflexão poética sobre a vida, a amizade e o essencial que é invisível aos olhos. Texto e direção de Leandro Mariz.

Teatro UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618

Dias 7,14, 21 e 28 de janeiro, terças-feiras, às 15h

Duração : 50 min

Classificação : Livre – Indicado para maiores de 3 ano

Ingressos: R$ 90 (inteira)

Parlendô – Eu e Você e Todo Mundo Nick Bittencourt/divulgação

Continua após a publicidade

Parlendô – Eu e Você e Todo Mundo

Espetáculo musical que acompanha sete viajantes em uma jornada de autodescoberta. Em busca de algo indefinido, eles partem em uma viagem pelos diversos mundos do planeta Terra, guiados por questionamentos e curiosidade. Ao longo do caminho, cantam suas experiências, exploram a criatividade e descobrem que o verdadeiro objetivo é reencontrar suas crianças interiores, preservando a capacidade de imaginar e criar. Autoria e direção musical de Marco Barretho.

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

7 de dezembro, sábado, às 15h

Duração: 60 min.

Classificação: Livre

Ingressos : de R$ 40 a R$ 100

As melhores notícias sobre arte e cultura e o roteiro cultural da semana reunidos em um só lugar. Assine Bravo! indica e receba a newsletter às sextas-feiras Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters às sextas-feiras.