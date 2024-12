Humberto Maruchel Morre a coreógrafa Angel Vianna, aos 96 anos

Morreu no último dia 1º, aos 96 anos, a bailarina, pesquisadora e coreógrafa Angel Vianna . O falecimento foi anunciado por meio de uma nota da Faculdade de Dança Angel Vianna , fundada por ela no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Reconhecida como uma das figuras mais relevantes da dança contemporânea brasileira, Angel formou discípulos de diversas gerações em todo o país. Homenagens à coreógrafa estão previstas em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 1955, ao lado de seu marido, Klauss Vianna (1928-1992), Angel fundou o Ballet Klauss Vianna , que incorporava elementos da dança moderna. Juntos, o casal se dedicou a romper com as tradições europeias da dança e a explorar caminhos para uma expressão que pudesse ser considerada autenticamente brasileira. Posteriormente, o filho do casal, Rainer Vianna (1959-1995), integrou o projeto, fortalecendo o legado familiar.

Na década de 1960, Angel iniciou os estudos que marcariam sua trajetória. Com um interesse particular pela anatomia, passou a investigar práticas de reeducação do corpo. Sua pesquisa em educação somática tornou-se uma de suas maiores contribuições, destacando o corpo e o movimento como instrumentos de autopercepção e transformação. Sua abordagem integrava dança, terapia corporal e consciência do movimento, promovendo uma visão ampliada do corpo, que considerava suas dimensões físicas, emocionais e expressivas.

Mais do que repetir passos coreografados, Angel buscava compreender os fundamentos do movimento. Entre suas lições mais marcantes, destacou-se a máxima: “Não decore os passos, aprenda o caminho” . Durante a sua trajetória, dedicou-se também ao estudo do movimento no teatro e à preparação física de atores.

Ao longo das décadas seguintes, Angel lecionou em diversas escolas e universidades, além de fundar e colaborar com grupos de dança. Entre seus legados está o Instituto de Pesquisa Arte Corpo e Educação (Ipaceav), que dedicou esforços à pesquisa e ao trabalho com pessoas com necessidades especiais.

Em reconhecimento à sua trajetória, Angel recebeu o Prêmio Mambembe pelo conjunto de sua obra em 1997. Em 2003, foi agraciada com o título de Doutora Notório Saber pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), consolidando seu impacto como referência na dança e na educação somática no Brasil.

