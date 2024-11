Humberto Maruchel Relatos Selvagens celebra 10 anos com retorno aos cinemas

Uma das obras que consolidaram o cinema argentino no cenário internacional, Relatos Selvagens (2014) celebra 10 anos de sua estreia com reexibições nos cinemas. Dirigido por Damián Szifron e produzido por Pedro Almodóvar, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2015, conquistando público e crítica.

A trama apresenta seis histórias independentes, unidas pelo humor sombrio e pela exploração de tragédias e violências cotidianas. Seus personagens, vulneráveis às reviravoltas imprevisíveis da realidade, enfrentam situações que os levam ao limite entre civilização e brutalidade, experimentando o prazer e a liberação de perder o controle. O elenco reúne grandes nomes do cinema argentino, como Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Rita Cortese, Erica Rivas e Julieta Zylberberg.

O longa cativou a audiência por equilibrar humor ácido e tragédia, expondo o impacto de injustiças, frustrações e conflitos que transformam pessoas comuns em protagonistas de explosões emocionais.

“Este foi um filme acidental para mim. Eu estava trabalhando em uma trilogia de ficção científica. Depois, estava trabalhando em um faroeste e em uma história de amor, tudo ao mesmo tempo. E então, para as novas ideias que continuavam surgindo, tentei comprimi-las, evitar que se tornassem mais longas. O resultado foram esses contos poderosos. Quando eu tinha três ou quatro, descobri que todos estavam conectados e que vinham do mesmo DNA. Esse DNA, o prazer da reação, o prazer de perder o controle.”, declarou em uma entrevista à emissora estadunidense NPR.

O filme irá reestrear no dia 28 de novembro.

Planos para continuações

Damián Szifron, que recentemente dirigiu Sede Assassina, revelou ao G1 sua intenção de criar duas continuações de Relatos Selvagens. Um dos projetos, intitulado Planeta Selvagem, será inspirado em suas viagens.

“Vi coisas e aprendi sobre as idiossincrasias particulares de cada lugar. A maneira como as pessoas pensam e vivem. Há muitas coisas que se parecem com a Argentina e, ao mesmo tempo, muitas coisas diferentes e especiais”, comentou o cineasta.