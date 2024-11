Humberto Maruchel Bruce LaBruce nunca teve paciência com o convencional

Assim que iniciou sua trajetória no cinema, o canadense Bruce LaBruce percebeu que o sexo seria o elemento central de seus filmes. Como um artista queer punk, ele desejava desafiar o moralismo da cultura gay mainstream, que, em sua visão, reproduzia problemas estruturais como racismo e sexismo. Ao mesmo tempo, LaBruce encontrou afinidade com o punk hardcore, atraído por seu estilo agressivo e direto, mas logo se deparou com outra barreira: a homofobia dentro desse universo. Esse foi o empurrão para que ele se radicalizasse ainda mais, borrando os limites entre arte , cinema e pornografia. Sua linguagem é, de certa forma, uma maneira de confrontar as experiências de sua juventude, marcada pela homofobia e pela repressão.

Em parceria com o artista G.B. Jones , que conheceu enquanto trabalhavam juntos em um restaurante, LaBruce criou o J.D.s, um zine que unia arte erótica, textos, poemas e quadrinhos, todos dedicados a um universo queer transgressor, inspirado no artista Tom of Finland . A publicação teve oito edições, lançadas entre 1985 e 1991. Formado em cinema pela Universidade de York, foi também neste período que ele desenvolveu sua linguagem artística com curtas-metragens. Seu primeiro longa, No Skin Off My Ass (1991), dirigido e estrelado por LaBruce, narra a história de um cabeleireiro gay solitário que inicia um relacionamento com um jovem skinhead, explorando tensões entre desejo, identidade e subcultura.

<span class="hidden">–</span> George Nebieridze/divulgação

Ao longo de mais de três décadas, LaBruce escreveu e dirigiu uma série de filmes que marcaram sua carreira, incluindo Super 8½ (1994), Hustler White (1996), co-dirigido com Rick Castro, Skin Flick / Skin Gang (1999), The Raspberry Reich (2004), Otto; or, Up with Dead Peopl e (2008), L.A. Zombie (2010), Gerontophilia (2013), Pierrot Lunaire (2014), The Misandrists (2017), Ulrike’s Brain (2017), It is Not the Pornographer That is Perverse… (2018), criado para o estúdio CockyBoys, Saint-Narcisse (2020) e The Affairs of Lidia (2022).

Recentemente, LaBruce esteve no Brasil para dois eventos especiais: uma homenagem no Festival MixBrasil e a abertura de uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), que revisita sua carreira. Ele também participou da estreia de seu filme mais recente, O Intruso (2024) . Ambientado na Londres contemporânea, o longa apresenta a história de um refugiado misterioso encontrado nu em uma mala nas margens do Tâmisa. Após se deparar com uma família milionária, ele é convidado a trabalhar em sua casa. Sua presença provoca uma revolução íntima e emocional, ao seduzir cada membro da família e gerar transformações profundas que desafiam suas identidades. Misturando humor, absurdos, sexo explícito e crítica social, a produção explora a alienação política e comportamental da sociedade atual sem deixar de lado a xenofobia que tem se tornado mais comum no Reino Unido.

Durante sua visita ao Brasil, Bruce LaBruce conversou com a Bravo! sobre seu estilo cinematográfico e também sobre as inspirações que moldaram sua obra. Confira a entrevista na íntegra abaixo:

Bravo!: Como surgiu a ideia de O intruso ?

Bruce LaBruce: Eu tive a ideia de fazer um remake ou reimaginar Teorema , de [Pier Paolo] Pasolini, há muito tempo. Há 20 anos, desde que fiz Hustler White em 1995, pensei em tentar fazê-lo com Tony Ward . Ele é esse tipo de personagem arquitetural, com traços de Hustler — alguém como Terence Stamp em Teorema — por quem todos parecem se encantar. Ele é muito sedutor, é convidado para uma família e, então, os transforma radicalmente. Esse conceito sempre me intrigou. Até conversei com Marina Abramovic , em certo momento, sobre fazer isso com ela, porque ela também era obcecada pelo filme.

cena do filme O visitante Bruce LaBruce/divulgação

Pasolini, é claro, concebeu Teorema como uma alegoria política. É um filme notoriamente sem diálogos, estritamente alegórico, o que me atraiu como uma forma de fazer um filme político queer — algo que faço frequentemente. Pasolini o realizou no final dos anos 1960, com foco na classe dominante da época. O filme abordava a exploração industrial, com o pai sendo um proprietário de fábrica que acaba por libertar seus trabalhadores.

Mas eu queria torná-lo politicamente contemporâneo, já que estava filmando em Londres. Apliquei o contexto à crise dos refugiados e ao aumento da xenofobia de direita contra elementos estrangeiros. Também quis que ressoasse com a política queer contemporânea. Por isso, introduzi elementos como a empregada que se veste de forma cruzada, a filha transmasculina e o visitante como um revolucionário pansexual.

As pessoas devem perguntar isso com frequência, mas — qual é o papel do sexo nos seus filmes, especialmente neste?

Sempre considerei o pornô como uma ferramenta política. Desde o início, quando eu era um punk queer e comecei o movimento Queer Core com meu zine punk queer J.D.s, a ideia era combater a homofobia, o machismo e o sexismo que encontrávamos no mundo punk. O punk deveria ser radical, mas muitas vezes era bastante conservador à sua própria maneira.

Queríamos ser inegavelmente queer. Então começamos a incorporar imagens pornográficas em nossos zines e curtas experimentais para desafiar os punks, que supostamente eram políticos e radicais. Estávamos, essencialmente, perguntando: Quão radicais vocês realmente são? Vocês conseguem aceitar um punk afeminado que faz filmes pornográficos gays? Era uma provocação, uma forma de lançar o desafio.

À medida que ganhei uma reputação por fazer filmes sexualmente explícitos, meu produtor, Jürgen Brüning , e eu fomos identificados como pornógrafos. Fomos, de certa forma, marginalizados no mundo do cinema por isso. Então Jürgen fundou a primeira empresa de pornografia de arte em Berlim, Cazzo Films, que financiou meus filmes. Comecei a fazer duas versões dos meus filmes — uma versão hardcore para o mercado pornográfico e uma versão um pouco mais curta, com sexo explícito, para um público mais narrativo e convencional. Desde o início, usar a sexualidade extrema foi uma estratégia política para mim.

cena do filme O visitante Bruce LaBruce/divulgação

Você se considera um pornógrafo?

Sim, me considero. Embora tenha escrito um livro de memórias chamado The Reluctant Pornographer ( O Pornógrafo Relutante , em tradução livre), não tenho problemas em me identificar como tal. Trabalho para empresas de pornografia e faço filmes explícitos, então expresso solidariedade com os pornógrafos e abraço plenamente o rótulo.

Quando crio pornografia, tento torná-la o mais artística possível, inspirando-me bastante na pornografia dos anos 1970. Foco em criar narrativas com tramas bem desenvolvidas, personagens memoráveis, humor e um forte uso de música para garantir que a experiência seja cinematográfica.

Por outro lado, quando trabalho em filmes mais convencionais, como Gerontophilia ou São Narciso , que não são destinados a serem sexualmente explícitos e são financiados pelo governo canadense, eu forço os limites de outras maneiras. Esses projetos abordam temas controversos, como gerontofilia — uma atração sexual por idosos — ou incesto entre gêmeos. Esses tópicos desafiam normas, mas são abordados dentro dos moldes da produção cinematográfica convencional.

<span class="hidden">–</span> James Munk/divulgação

Você sente discriminação da indústria?

(risos) Qual delas?

Do cinema tradicional?

Curiosamente, essa dualidade no meu trabalho — alternando entre os mundos do cinema convencional e da indústria adulta — me levou a receber críticas de ambos os lados. Na indústria de filmes adultos, alguns me veem como um estranho tentando ser artístico ou político demais, perturbando o que consideram a “pureza” da pornografia. Eles argumentam que o público quer apenas sexo, sem distrações de narrativas ou mensagens mais profundas.

Por outro lado, a indústria tradicional frequentemente trata os pornógrafos com desdém, descartando seu trabalho como uma forma inferior de expressão criada por “pervertidos” . Como resultado, navego em um espaço onde nenhum dos lados me abraça completamente, mas sigo misturando arte e sexualidade explícita para provocar reflexões e desafiar convenções.

Still do filme The Visitor_Coleção Bruce LaBruce Bruce LaBruce/divulgação

Quais precauções você toma durante as cenas de sexo em seus filmes?

Com o tempo, aprendi muito trabalhando com várias empresas de filmes adultos, como CockyBoys e Erika Lust . Embora a exploração possa ocorrer na indústria, priorizo colaborações com empresas éticas que mantêm altos padrões. Isso inclui monitoramento rigoroso para infecções sexualmente transmissíveis, protocolos estritos de consentimento e, mais recentemente, a presença de coordenadores de intimidade no set.

Por exemplo, enquanto filmava The Affairs of Lidia para Erika Lust, em Montreal, testemunhei a seriedade com que a indústria lida com questões de saúde. Existe um sistema em que, se alguém testar positivo para HIV, todas as produções na América do Norte são alertadas, e tudo é interrompido até que a pessoa afetada e seus contatos recentes sejam identificados. Durante nossa filmagem, o sistema foi testado — não por uma emergência real, mas para garantir sua eficácia — e a produção parou por uma tarde. Achei esse nível de regulamentação impressionante, embora reconheça que nem todas as áreas da indústria operam com a mesma integridade. Manter-se vigilante e evitar práticas exploratórias é essencial.

<span class="hidden">–</span> Ricardo Gomes/divulgação

Qual é a sua opinião sobre a abordagem recente do cinema convencional em relação a temas e histórias LGBTQ+?

Houve um progresso significativo, especialmente na televisão. Por exemplo, fiquei impressionado com a primeira temporada de Entrevista com o Vampiro , que ofereceu uma representação queer notável. O cinema independente também tem produzido trabalhos excelentes, como All of Us Strangers . Sinto que a indústria está avançando na direção certa.

Dito isso, criei meu espaço fora do mainstream. Embora ocasionalmente me envolva com projetos mais convencionais, insisto em continuar fazendo filmes pornográficos. A sociedade frequentemente pressiona os criadores a escolherem um lado — ou se conformam aos padrões do mainstream, ou permanecem na indústria adulta. Eu resisto a essas expectativas e prefiro desafiar normas em ambos os espaços.

Bruce LaBruce nos bastidores do filme Hustler White Bruce LaBruce/divulgação

Como crescer em um bairro de classe trabalhadora em Ontário nos anos 1970 e 1980, em meio à ascensão dos movimentos pelos direitos civis, influenciou os temas do seu trabalho?

Na verdade, cresci em uma fazenda rural, isolado da vida urbana, até me mudar para a cidade para a universidade, aos 18 anos. Não tive relações sexuais até os 22 ou 23 anos, pois ainda estava me descobrindo.

Isso coincidiu com o movimento de Libertação Gay dos anos 1980, que celebrava a sexualidade como forma de ativismo. Contudo, também coincidiu com o surgimento da AIDS, que moldou profundamente minha perspectiva. A epidemia me forçou a priorizar o sexo seguro enquanto navegava por um cenário que era simultaneamente libertador e devastador.

A AIDS dizimou a comunidade gay, tirando muitas figuras vibrantes e influentes e atrasando o progresso do movimento. Sobreviver a esse período me deixou com um profundo senso de gratidão e responsabilidade. Estar vivo e ser abertamente gay parece um privilégio, e essa consciência continua a influenciar meu trabalho e ativismo.

Still do filme Hustler White, com Bruce LaBruce em cena como Jünger Anger_Coleção Bruce LaBruce Bruce LaBruce/divulgação

Bruce LaBruce sem censura Até 26 de janeiro de 2025. De terças a sextas, 10h às 20h; sábados, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h

Espaço Maureen Bisilliat – MIS – Avenida Europa, 158 – Jd. Europa – São Paulo Ingresso: gratuito (retirada de ingressos na bilheteria do MIS, sem agendamento prévio) Classificação: 18 anos

