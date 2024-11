Humberto Maruchel Romance de estreia de Milton Hatoum é adaptado para o cinema

O romance de estreia de Milton Hatoum, Relato de um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti em 1990, foi adaptado para o cinema sob a direção de Marcelo Gomes. Rebatizado como Retrato de um Certo Oriente, o filme chegou às salas nacionais na última semana. A trama narra a jornada de Emir e Emilie, irmãos católicos que, fugindo da guerra no Líbano em 1949, emigram para o Brasil. Durante a travessia, Emilie se envolve com Omar, um comerciante muçulmano, despertando o ciúme de Emir e desencadeando eventos que culminam em tragédias familiares.

Antes de seu lançamento nacional, o longa percorreu festivais internacionais, conquistando, entre outros, o prêmio de Melhor Filme no Festival de Huelva, na Espanha.

“Imigrantes libaneses chegaram a todos os cantos do Brasil durante o século XX, mas a singularidade do livro de Milton Hatoum, que retrata a história de seus pais e avós, ilustra como esses imigrantes combinaram o estilo de vida amazônico com suas tradições árabes. Meu desejo era capturar a vitalidade dos jovens imigrantes com uma câmera íntima”, declarou o diretor Marcelo Gomes.

A produção optou por uma estética em preto e branco, uma decisão que, segundo Gomes, acentua as memórias e os passados dos personagens, além de criar um contraste com a exuberância dos cenários amazônicos. “Decidimos filmar em preto e branco para trazer uma aura de mistério ao filme e à Floresta Amazônica, retratando aquela imensidão verde em tons de cinza. Além disso, a fotografia em preto e branco é um elemento-chave na narrativa, pois as fotografias são objetos que evocam memórias de dias melhores, despertam esperança e oferecem uma possibilidade de cura para as feridas do passado”, explicou.

No elenco principal, estão os atores Wafa’a Celine Halawi, Charbel Kamel e Zakaria Kaakour, todos de origem libanesa. “A presença desses atores traz para mim uma verdade. Cada um deles revelou sutilezas de sua cultura e religião que enriqueceram profundamente o filme”, complementou o diretor.