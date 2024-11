Humberto Maruchel Best-seller Torto Arado encanta também em adaptação para o teatro

A obra Torto Arado , de Itamar Vieira Junior , que se tornou um fenômeno de vendas e conquistou o Prêmio Jabuti em 2020, acaba de ganhar uma adaptação teatral. A peça estreou na última semana no Sesc 14 Bis, em São Paulo, após uma temporada de grande sucesso em Salvador, onde as sessões estiveram lotadas.

O espetáculo, dirigido por Elísio Lopes Júnior , foi transformado em um musical com 22 atores em cena. Mesclando elementos de realismo mágico e epopeia, o romance narra a história de duas irmãs (Bibiana e Belonísia) cujas vidas são marcadas por um acidente na infância. Na fase adulta, elas vivem em condições de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda isolada no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia. A obra literária aborda temas como racismo, resistência, sobrevivência, educação, disputa de terra e religiosidade.

Na adaptação teatral, a avó Donana , personagem coadjuvante no livro, ganha um papel de destaque. Donana é uma mulher de personalidade forte, moldada pela sabedoria popular e pela experiência de vida no sertão. Ela traz consigo o peso de muitas histórias não contadas, sendo um elo importante entre as gerações.

No elenco principal, Larissa Luz interpreta Bibiana, enquanto a atriz, cantora e compositora Bárbara Sut dá vida à sua irmã Belonísia. A avó Donana é interpretada por Lilian Valeska. As composições ficam por conta de Jarbas Bittencourt, cujas músicas são inspiradas no cancioneiro do sertão nordestino.

“Os personagens de Torto Arado nos ensinam e, agora, partimos para novos palcos e novas plateias, mantendo nossa musicalidade, nosso sotaque e nossa identidade. Esperamos que o olhar de quem é de fora também consiga captar a poesia dessa aridez, esse humor e essa dor que a narrativa de Itamar Vieira Junior nos oferece” , declarou o diretor Elísio Lopes Júnior sobre a chegada da peça a São Paulo.

Torto Arado – O Musical Sesc 14 Bis | R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP

Até 15 de dezembro

Quintas, sextas e sábados às 20h; domingos, 18h

Nos dias 29/11, 5 e 6/12, haverá duas sessões – 15h e 20h

Sessões com Libras: 5 e 6/12 às 15h, 7/12 às 20h e 8/12 às 18h

Sessões com Audiodescrição: 07/12 às 20h e 08/12 às 18h

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia entrada) e R$ 18 (credencial plena)

Classificação: 14 anos

