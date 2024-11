Humberto Maruchel A passagem de Janis Joplin no Brasil em documentário

Em 1970, no último ano de sua vida, Janis Joplin visitou o Brasil durante o Carnaval carioca, buscando se afastar da heroína. Sua chegada, porém, foi marcada por uma recepção hostil. Apesar de ser uma das maiores cantoras de sua geração, ela enfrentou preconceito e foi julgada por sua aparência. Em meio a essa acolhida, ela também causou alguma confusão, como quando foi expulsa do Copacabana Palace por mergulhar nua na piscina. Foi então que o fotógrafo Ricky Ferreira, que soube da sua expulsão através de sua namorada, que trabalhava em uma loja no hotel, a convidou para se hospedar em seu apartamento no Leblon.

O documentário “Janis – Amores de Carnaval, Memórias de Ricky Ferreira e Convidados”, dirigido por Ana Isabel Cunha, resgata esses momentos no Brasil, com registros visuais e depoimentos de quem testemunhou sua passagem pelo país. Exibido no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, o filme ainda não tem data de estreia definida.

“Janis era feminista e teve que se impor em um mercado dominado pelos homens. Quando comecei a entrar mais a fundo na história dela, fui descobrindo uma mulher sensível, com suas inseguranças e que queria ser aceita, ser amada. Na juventude, ela sofreu bullying pela aparência e aqui no Brasil sentiu isso novamente”, afirma a diretora do longa, Ana Isabel Cunha.

Muita coisa aconteceu por aqui. Durante sua estadia no Brasil, Janis tentou realizar um concerto, mas foi barrada pelo regime militar. Foi também aqui que ela conheceu David George Niehaus, o grande amor de sua vida. Juntos, viajaram de moto até a Bahia, mas sofreram um acidente no caminho. Após se recuperarem, seguiram viagem de carona.

No país, ela fez apresentações para um público desavisado em boates e até em um prostíbulo em Salvador.

Pouco tempo depois, David se mudou para o norte do continente africano. Janis morreu em outubro de 1970. Em sua escrivaninha, foi encontrada uma carta de David, que dizia: “Sinto sua falta de verdade. Eu te amo, Mama, mais do que você pensa.”