Prêmio Jabuti anuncia obras vencedoras

Na última terça-feira (19), foram anunciados os vencedores do 66º Prêmio Jabuti. O livro “Sempre Paris: Crônica de uma Cidade, Seus Escritores e Artistas”, de Rosa Freire D’Aguiar, conquistou a principal premiação, sendo eleito o Livro do Ano. A obra revisita a trajetória da autora como correspondente internacional em Paris nas décadas de 1970 e 1980, capturando a efervescência cultural e política da cidade. Ao combinar jornalismo literário com entrevistas, o livro dialoga com 21 personalidades influentes do século XX, como Julio Cortázar, Roland Barthes e Simone Veil. A lista completa de premiados pode ser conferida em nosso site.

“Sempre Paris: Crônica de uma Cidade, Seus Escritores e Artistas”, de Rosa Freire D’Aguiar Companhia das Letras/divulgação

Outro destaque desta edição é Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Junior, na categoria de romance literário. Itamar foi vencedor do Jabuti em 2020 com Torto Arado. Na nova obra, o autor narra a história de Luzia do Paraguaçu, uma mulher que busca superar injustiças por meio da coragem. Moisés, órfão de mãe, encontra nela uma figura de afeto, embora Luzia seja estigmatizada por seus supostos poderes sobrenaturais. Trabalhando como lavadeira em um mosteiro, ela adota uma vida religiosa rigorosa, refletida na educação severa de Moisés. A narrativa entrelaça traumas familiares com as cicatrizes do colonialismo no Brasil, oferecendo uma trama emocional e lírica que explora as sombras do passado do país.

Instituído em 1958 e organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o Prêmio Jabuti celebra a diversidade da produção editorial nacional, abrangendo 22 categorias, como romance, poesia, biografia e literatura infantil. A escolha dos vencedores é feita por júris especializados, nomeados pela CBL, que avaliam as obras de forma independente. Cada categoria conta com três jurados, responsáveis por atribuir notas e selecionar os melhores trabalhos.

Os vencedores de cada categoria receberão uma estatueta e um prêmio de R$ 5 mil, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior. O vencedor do Livro do Ano (Sempre Paris: Crônica de uma Cidade, Seus Escritores e Artistas) receberá R$ 70 mil, além de passagens e hospedagem para a Feira do Livro de Frankfurt, um dos maiores eventos literários do mundo.

Confia a lista completa dos premiados:

Eixo: Literatura

Conto

1º Lugar – O ninho | Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora: Editora Record

“O ninho” de Bethânia Pires Amaro Editora Record/divulgação

Crônica

1º Lugar – Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas | Autor(a): Rosa Freire D’Aguiar | Editora: Companhia das Letras

Histórias em Quadrinhos

1º Lugar – Como pedra | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora: Comix Zone

“Como pedra” de Luckas Iohanathan Comix Zone/divulgação

Infantil

1º Lugar – Cabo de guerra | Autor(es): Ilan Brenman, Guilherme Karsten | Editora: Santillana Educação

“Cabo de guerr” Ilan Brenman, Guilherme Karsten Santillana Educação/divulgação

Juvenil

1º Lugar – Apytama: Floresta de histórias | Autor(a): Kaká Werá | Editora: Santillana Educação

“Apytama: Floresta de histórias” de Kaká Werá Santillana Educação/divulgação

Poesia

1º Lugar – Cabeça de galinha no chão de cimento | Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora: Editora 34

“Cabeça de galinha no chão de cimento” de Ricardo Domeneck Editora 34/divulgação

Romance de Entretenimento

1º Lugar – O crime do bom nazista | Autor(a): Samir Machado de Machado | Editora: Todavia

“O crime do bom nazista” de: Samir Machado de Machado Editora Todavia/divulgação

Romance Literário

1º Lugar – Salvar o fogo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora: Todavia

“Salvar o fogo” de Itamar Vieira Junior Editora Todavia/divulgação

Eixo: Não Ficção

Artes

1º Lugar – A verdade vos libertará | Autor(es): Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue | Editora: Fósforo

“A verdade vos libertará” de Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue Fósforo/divulgação

Biografia e Reportagem

1º Lugar – Baviera Tropical | Autor(a): Betina Anton | Editora: Todavia

“Baviera Tropical” de Betina Anton Todavia/divulgação

Economia Criativa

1º Lugar – O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca | Autor(a): Claudio de Moura Castro | Editora: BEĨ Editora

Educação

1º Lugar – Como ser um educador antirracista | Autor(a): Bárbara Carine | Editora: Planeta do Brasil

Negócios

1º Lugar – Consumo verde: a construção de um mercado de massa sustentável | Autor(a): Ricardo Esturaro | Editora: Editora Tira de Letra

Saúde e Bem-Estar

1º Lugar – O sentido da vida | Autor(a): Contardo Calligaris | Editora: Planeta do Brasil

Eixo: Produção Editorial

Capa

1º Lugar – Bíblia | Capista: Júlia Máximo | Editora: Minha Biblioteca Católica

Ilustração

1º Lugar – Cabo de guerra | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora: Santillana Educação

Projeto Gráfico

1º Lugar – Bará | Responsável: Felipe Chodin | Editora: Act.

Tradução

1º Lugar – Canto para Govinda | Tradutor(a): João Carlos B. Gonçalves | Editora: Penguin-Companhia das Letras

Eixo: Inovação

Escritor Estreante – Poesia

1º Lugar – Breve ato de descascar laranjas | Autor(a): Bianca Monteiro Garcia | Editora: 7Letras

Escritor Estreante – Romance

1º Lugar – Os náufragos | Autor(a): Patrícia Larini | Editora: Patuá

Fomento à Leitura

1º Lugar – IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros | Responsável: Bel Santos Mayer

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

1º Lugar – O amor dos homens avulsos | Autor(a): Victor Heringer | Editoras: Companhia das Letras, Peirene