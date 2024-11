Humberto Maruchel Festival Internacional do Audiovisual Negro discute internacionalização de produções negras

Entre os dias 21 e 23 de novembro, ocorre a 5ª edição do Festival Internacional do Audiovisual Negro (FIANB), que traz uma programação dedicada a mostras e debates sobre a circulação de produções negras. Com o tema “Cinema em Pretuguês”, inspirado em Lélia Gonzalez, o evento celebra a influência africana na América Latina e aborda a distribuição de obras negras tanto no Brasil quanto no exterior.

A programação inclui exibições de filmes nacionais e internacionais, com sessões presenciais e online, além de seminários sobre a afro-diáspora no audiovisual e discussões sobre o cenário atual. Entre os destaques, estão os filmes “O Dia Que Te Conheci”, de André Novais Oliveira, e “Malês”, de Antônio Pitanga.

“Este é um espaço para celebrar a riqueza da cultura negra, discutir os desafios enfrentados por profissionais do setor e fortalecer as conexões entre criadores e o público”, afirma Tatiana Carvalho, presidente da APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro), organização responsável pelo evento.

Além disso, o festival contará com uma mostra internacional de filmes de festivais como o Docubox, do Quênia, com exibições em São Paulo. Também será realizado um encontro de mercado nas duas cidades, focado em estratégias de coprodução e internacionalização de produções negras.

Confira a programação completa da 5ª Edição do Festival Internacional do Audiovisual Negro (FIANB):

21 de novembro | Cine Olido

15:30 – Sessão Nacional: Cinema em Pretuguês

18:00 – Coquetel de Abertura

19:00 – Mesa: Cinema em Pretuguês (Com representantes do Instituto Memorial Lélia Gonzalez)

20:00 – Sessão Especial: O Dia Que Te Conheci (Direção: André Novais Oliveira)

22 de novembro | Cine Olido

15:00 – Mesa 1: Construções de Linguagem (Com Jaqueline Souza e representante da Rede Katahirinede de Mulheres Cineastas Indígenas / Mediação: Kariny Martins)

17:00 – Sessão Nacional: Cinema em Pretuguês 2

18:00 – Sessão Especial: Malês (Direção: Antônio Pitanga)

23 de novembro | Cine Olido e Sesc Bom Retiro

09:00 – Oficina: Mini-Docs Publicitários e Branded Content (No Cine Olido)

12:00 – Mostra Infantil (No Sesc Bom Retiro)

14:00 – Sessão Especial + Debate: Um É Pouco, Dois É Bom (Direção: Odilon Lopes) (No Cine Olido)

15:30 – Sessão Nacional: Cinema em Pretuguês 3 (No Cine Olido)

18:00 – Sessão Internacional: Parceria com o Coletivo DocuBox (Quênia) (No Cine Olido)