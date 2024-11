Humberto Maruchel Artista espanhol Antonio Ballester Moreno ganha exposição individual na Galeria Gomide

A Galeria Gomide&Co inaugurou na última semana a exposição Água (verde), que marca a primeira mostra individual do espanhol Antonio Ballester Moreno no Brasil. Conhecido por sua participação na 33ª Bienal de São Paulo, nesta ocasião o artista explora a relação entre água, luz e a origem da vida, criando paisagens simbólicas em grandes telas de acrílica sobre juta. Esta é a sua estreia como artista individual no país.

Nas obras expostas, o artista parte da ideia de que a paisagem é um sistema em que todos os elementos estão interconectados. Seus trabalhos estabelecem um diálogo entre si, reforçando a necessidade de conexão com a natureza.

<span class="hidden">–</span> Roberto Ruíz/divulgação

“Se, por um lado, as composições remetem à tradição da pintura abstrata do século XX, por outro, evocam diretamente a figuração simbólica da natureza, criando um jogo poético que ativa a percepção do espectador” , afirma Taisa Palhares, curadora da exposição e crítica de arte .

A mostra apresenta o trabalho de Ballester Moreno a partir de um panorama que combina as obras em um esquema de planos sequenciais. Quando dispostas juntas, as peças formam uma paisagem maior. Essa técnica dialoga com o estilo inicial do artista, que começou sua trajetória criando colagens em papel.

“Em sua prática artística, Ballester Moreno vê a pintura como um meio de resistência à crise provocada pelo individualismo contemporâneo e pela fragmentação da experiência, decorrente da administração tecnológica da vida. Por isso, aposta no caráter potente do mundo sensível e na percepção humana como caminhos para a reconexão com a natureza, enquanto espaço compartilhado e de reconhecimento do sentido coletivo” , explica Palhares.

Embora seja hoje amplamente reconhecido por suas pinturas, Antonio Ballester Moreno iniciou sua prática artística no vídeo, no início dos anos 2000. No audiovisual, ele já explorava o formato de planos-sequência para criar paisagens em movimento. Desde essa época, o artista demonstrava o interesse em criar obras que possuíssem uma qualidade compositiva, ou seja, que não fossem vistas de forma isolada, mas que juntas criassem uma nova ideia.

Água (verde) ||| Gomide&Co – Av. Paulista, 2644 — Jardim Paulista, São Paulo | De 13 de novembro de 2024 a 1 de fevereiro de 2025, das 10h às 19h, de segunda a sexta; das 11h às 17h, aos sábados | Entrada gratuita