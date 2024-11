Humberto Maruchel Festival MixBrasil homenageia cineasta Bruce LaBruce

Conhecido por celebrar a diversidade nas mais diversas linguagens artísticas, o Festival MixBrasil chega a São Paulo com uma homenagem ao cineasta canadense Bruce LaBruce. Com atividades programadas até o dia 24 de novembro, a mostra reúne uma variedade de expressões culturais, incluindo exposições, música, literatura , games, festas, performances e workshops. Serão exibidos 93 filmes provenientes de 32 países e 12 estados brasileiros.

“Com menos recursos, mas ainda mais determinação, provamos que o festival é, mais do que um evento, um movimento em rede de forte impacto cultural. Em cada atividade, o público é convidado a interagir e se reconhecer na luz da pluralidade, da resistência e da liberdade” , afirma André Fischer , diretor do festival.

Bruce LaBruce Festival MixBrasil/divulgação

A homenagem ao diretor coincide com a abertura da exposição “Bruce LaBruce Sem Censura” no Museu da Imagem e do Som . A mostra apresenta uma linha do tempo da obra do artista queer, conhecido por mesclar temas políticos e sociais com pornografia em suas produções.

Bravo! selecionou cinco obras em cartaz durante o festival que merecem destaque.

Avenida Beira-Mar, de Bernardo Florim e Maju de Paiva Festival MixBrasil/divulgação

Avenida Beira-Mar , de Bernardo Florim e Maju de Paiva

No inverno, a praia de Piratininga, em Niterói, está deserta. Rebeca, de 13 anos, recém-mudada para o local, está de castigo e só observa a rua por cima do muro. Um dia, vê Mika, uma menina trans, nadando no mar. Esse encontro expande o mundo de Rebeca.

Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil, de Lufe Steffen Festival MixBrasil/divulgação

Uma Breve História da Imprensa LGBT+ no Brasil , de Lufe Steffen

O documentário faz uma linha do tempo dos veículos de imprensa LGBTQIA+ no Brasil, começando em 1963 com o fanzine carioca “O Snob” e chegando até os dias atuais com a diversidade de portais online. No percurso, destaca momentos marcantes como o jornal “Lampião da Esquina”, a “Coluna do Meio”, o fanzine lésbico “ChanacomChana” e as revistas “Sui Generis” e “OK Magazine”, entre outros.

Sebastian, de Mikko Mäkelä Festival MixBrasil/divulgação

Sebastian , de Mikko Mäkelä

Max, de 25 anos, é um escritor freelancer em ascensão na cena cultural de Londres. À noite, assume o pseudônimo de Sebastian, trabalhando como acompanhante. Ele usa essas experiências para alimentar sua escrita, mas enfrenta dificuldades em manter o equilíbrio entre suas duas vidas, questionando se Sebastian é apenas um recurso criativo ou algo mais.

Maré alta, de Marco Calvani Festival MixBrasil/divulgação

Maré alta , de Marco Calvani

Lourenço, um imigrante brasileiro com o visto prestes a expirar, é abandonado por seu namorado americano em Provincetown, deixando-o à deriva. Em meio à angústia sobre o futuro, ele encontra conforto no enfermeiro Maurice, e juntos, buscam aceitação e força enquanto enfrentam seus destinos incertos.

Tudo Vai Ficar Bem, de Ray Yeung Festival MixBrasil/divulgação

Tudo Vai Ficar Bem , de Ray Yeung

Angie e Pat, um casal de Hong Kong por mais de quatro décadas, vivem juntas há 30 anos. Com a morte inesperada de Pat, Angie enfrenta a pressão da família de sua companheira enquanto luta para manter sua dignidade e o lar que construíram juntas.

Serviço:

32º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade Até 24 de novembro de 2024

Programação: Gratuita (exceto alguns eventos) LOCAIS E INGRESSOS

Cinesesc: Ingressos disponíveis 1h antes das sessões na bilheteira

Centro Cultural São Paulo (Sala Paulo Emílio): Ingressos disponíveis 1h antes das sessões na bilheteira

Spcine Olido: Ingressos disponíveis 1h antes das sessões na bilheteira

MIS – Museu da Imagem e do Som: Ingressos disponíveis 1h antes das sessões na bilheteira. Acesso a experiências XR e exposição por ordem de chegada

Estéreo MIS – Show Totô de Babalong: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia)

IMS – Instituto Moreira Salles: Ingressos disponíveis 1h antes das sessões na bilheteira

Teatro Sérgio Cardoso – Show do Gongo: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

Ocupação Artemisia (Vila Mariana): Gratuito, sujeito a lotação

Galeria Vermelho: Gratuito, sujeito a lotação

Galeria Piege: Gratuito, aberto ao público

