Humberto Maruchel “Elis, a musical” retorna para curta temporada em São Paulo

Celebrando uma década nos palcos, o musical elogiado pela crítica “Elis, A Musical” retorna a São Paulo para uma curta temporada no Teatro Claro Mais SP . Com direção de Dennis Carvalho e texto escrito por Nelson Motta e Patrícia Andrade , o espetáculo retrata a vida da cantora gaúcha Elis Regina através de suas canções icônicas, como “Fascinação” e “Como Nossos Pais”, enquanto explora momentos importantes de sua carreira e vida pessoal. Na temporada, as atrizes Laila Garin e Lilian Menezes se alternam no papel da protagonista.

A peça, que estreou em 2013 e já foi vista por mais de 380 mil pessoas, traz à cena momentos marcantes da trajetória pessoal e profissional da artista, entrelaçando sua história com o pano de fundo do Brasil das décadas de 1950, 60 e 70. Os fatos incluem seu início na música , seguido do tumultuado relacionamento com Ronaldo Bôscoli, uma figura central da Bossa Nova . A produção apresenta mais de 50 números musicais interpretados pelo elenco. Nesta nova montagem, foram realizadas algumas alterações na cenografia e no figurino, além de ajustes que resultaram no corte de alguns trechos, garantindo uma versão mais dinâmica do espetáculo.

A montagem destaca também a gravação do lendário disco com Tom Jobim , que se tornou um marco na música brasileira e o casamento com o pianista e arranjador César Camargo Mariano , que trouxe uma nova fase, tanto na vida pessoal quanto na carreira, enquanto a artista conciliava a maternidade com sua evolução profissional. A peça reflete ainda o contexto político e cultural da época, mostrando como esses eventos moldaram sua trajetória e suas escolhas em meio aos desafios e transformações do período.

Desde a sua estreia, “Elis, A Musical” foi amplamente reconhecido pela crítica e conquistou diversos prêmios em diferentes categorias. O espetáculo recebeu o prêmio de Melhor Espetáculo no Prêmio Reverência e o de Melhor Direção Musical no Prêmio Cesgranrio. Além disso, foi premiado no Prêmio APTR como Melhor Produção, e no Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de Melhor Coreografia e Melhor Cenografia.

Elis, a musical ||| Teatro Claro Mais SP – Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia | Até 1º de dezembro. As sessões acontecem em datas e horários diversos | Ingressos a partir de R$21

