Humberto Maruchel Peça “O Admirável Sertão” celebra carreira de Zé Ramalho

Zé Ramalho , um dos maiores ícones da música popular brasileira, é homenageado no espetáculo musical O Admirável Sertão de Zé Ramalho , em cartaz em São Paulo, que celebra seus mais de 40 anos de carreira. Com dramaturgia de Pedro Kosovski e direção de Marco André Nunes , a peça revisita a trajetória do cantor e compositor. A peça apresenta uma abordagem não biográfica do repertório de Zé Ramalho, explorando sua música, literatura e os cenários marcantes de sua trajetória. De modo que o músico só aparece nos números musicais da produção. Trazendo assim diferentes pontos de vista sobre a vida e carreira de Zé Ramalho.

O elenco, encabeçado por Adriana Lessa e composto por Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Ricca Barros e Diego Zangado , conduz o público através de uma narrativa rica em múltiplas perspectivas e histórias interligadas.

A apresentação é dividida em cinco módulos temáticos que abordam momentos-chave da vida de Zé: Brejo da Cruz, onde suas raízes são exploradas; Campina Grande, fase que desperta seu interesse pela música ; João Pessoa, um período de experimentação que marca o início de suas composições; Rio de Janeiro, que retrata sua luta por reconhecimento; e Popstar, celebrando sua consagração com sucessos como “Admirável Gado Novo”, “Garoto de Aluguel”, “Pedra do Ingá” e “Chão de Giz”.

Conhecido como o “Bob Dylan do sertão”, Zé Ramalho é um poeta, cantor, instrumentista e compositor que se inspirou na Jovem Guarda . Sua obra mistura o estilo de Roberto e Erasmo Carlos com a musicalidade do sertão, ao mesmo tempo em que absorve influências de bandas e artistas como Pink Floyd, Beatles , Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, resultando em uma fusão singular de ritmos e referências.

Nascido em Brejo do Cruz, no sertão da Paraíba, Zé Ramalho começou a se dedicar à música após abandonar o curso de medicina, mudando-se para o Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, enfrentou dificuldades para se estabelecer no cenário musical. No entanto, em 1977, após conhecer o produtor Jairo Pires, lançou seu álbum de estreia, Zé Ramalho, que trouxe à tona grandes sucessos como “Avôhai” e “Chão de Giz”, marcando o início de sua consagrada carreira.

O Admirável Sertão de Zé Ramalho ||| Sesc 24 de Maio – Rua 24 de Maio, 109 | Até 8/12 de 2024, de quinta a sábado, às 20h; domingos e feriados, às 18h | Ingressos: R$70 (inteira), R$35 (meia) e R$21 (Credencial Plena Sesc)

