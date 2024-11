Humberto Maruchel “Mata doce” e “Louças de Família” vencem Prêmio São Paulo de Literatura

Nesta segunda (11), foram anunciadas as vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura 2023, em uma cerimônia realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Luciany Aparecida e Eliane Marques foram as autoras premiadas. Em contrapartida, cada uma recebeu R$ 200 mil.

De cima para baixo: Eliane Marques, autora de “Louças de Família” e Luciany Aparecida, autora de “Mata doce”, as duas premiadas na edição deste ano do Prêmio São Paulo de Literatura Ricardo Matsukawa/divulgação

Luciany Aparecida foi consagrada na categoria de Melhor Romance com a obra Mata Doce (Editora Alfaguara), enquanto Eliane Marques venceu na categoria de Melhor Romance de Estreia com Louças de Família (Editora Autêntica Contemporânea). Além da premiação em dinheiro, ambas as autoras foram convidadas a participar da 39ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara , no México, em 2025, e poderão representar o prêmio em eventos literários nacionais.

Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, comentou sobre a importância do reconhecimento: “Reconhecer a trajetória dessas autoras, que imprimem suas histórias com tanta força e sensibilidade, é uma honra para o Prêmio São Paulo de Literatura e para o Governo de São Paulo. Cada obra premiada amplia o alcance e a relevância da literatura brasileira, trazendo à tona novas perspectivas e vozes que enriquecem a nossa cultura. Acreditamos que a literatura tem o poder de iluminar e transformar realidades, e ao celebrarmos esses autores, reafirmamos nosso compromisso com o incentivo à leitura e à valorização das produções literárias no país.”

Nesta edição, o Prêmio São Paulo de Literatura contou com 343 obras habilitadas, sendo 166 na categoria de Melhor Romance e 177 na de Melhor Romance de Estreia. O processo de avaliação foi conduzido por um júri de 10 especialistas

Sobre as obras vencedoras

Mata Doce, de Luciany Aparecida Editora Alfaguara/divulgação

Mata Doce narra a história de Maria Teresa, que vive com suas mães em um casarão antigo, cercado por memórias de seus antepassados e um jardim de rosas brancas. A vida no vilarejo é marcada pela presença de personagens icônicos, como Mané da Gaita, Lai, e os gêmeos Cícero e Antônio. Maria Teresa se apaixona por Zezito, com quem planeja se casar, mas uma tragédia envolvendo um fazendeiro cruel, no dia anterior à cerimônia, muda seu destino. Ao longo da trama, segredos familiares e antigas rivalidades emergem, revelando a complexidade das relações em Mata Doce.

Louças de familia, de Eliane Alves Editora Autêntica Contemporânea/divulgação

Louças de Família se desenrola na fronteira entre Brasil e Uruguai, começando com a morte de tia Eluma, uma empregada doméstica. A narradora reflete sobre quem assumirá a responsabilidade pelo velório da tia e o que herdará dela. A partir dessa perda, a narrativa explora a ancestralidade da linha materna da narradora, revisitando as histórias de mulheres que, ao longo de gerações, enfrentaram desafios enquanto lavavam as roupas dos brancos nas águas dos arroios.

