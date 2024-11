Humberto Maruchel Flup leva programação multicultural para o Circo Voador

Começou nesta segunda-feira (11) a 14ª edição da Festa Literária das Periferias (Flup), que acontece gratuitamente até 17 de novembro no Circo Voador, Rio de Janeiro. O evento propõe reflexões sobre questões raciais, de gênero e mudanças climáticas, abordadas por meio da literatura e outras expressões artísticas.

Com o tema “Roda a saia, gira a vida”, esta edição destaca o protagonismo das mulheres negras nas discussões centrais. E neste ano, a Festa homenageará a historiadora, poeta e cineasta Maria Beatriz Nascimento (1942-1995) por seu legado artístico e ativismo em defesa dos direitos humanos de negros e mulheres no Brasil. A proposta do evento é discutir futuros dignos para mulheres negras, periféricas e LGBTQIA+, a partir das reflexões de Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez sobre o conceito de quilombola.

A abertura contou com figuras importantes, como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco , a diretora-executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck , e a escritora Conceição Evaristo , que participará de mais atividades ao longo da semana.

As atividades incluem debates diários seguidos por apresentações musicais, com performances de Lia de Itamaracá , Dona Onete , Pérolas Negras e Amaro Freitas entre os principais destaques.

Confira a programação completa da Festa Literária das Periferias (Flup):

DIA 1 | Segunda-feira, 11 de novembro de 2024

12h: Abertura nos Arcos da Lapa com Tambor de Crioula Filhas de São Benedito (Maranhão)

Local: Palco Atlântica

Exposição: João Cândido, um Herói Nacional

13h Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Atletas, Atrizes e Cantoras

Participantes: Geralda Ferraz, Simony Anjos, Maria Ribeiro, Joanice Conceição, Fabiana Sousa, Liana Porto, Antonildes Pires

Local: Palco Ori Debate

15h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Mães de Santo

Participantes: Sandra Schwarzstein, Janine Cunha, Míriam Cristiane, Lúcia Helena, Maria Moreira, Heridan Ferreira, Lilian Toyota, Joanice Conceição, Suzete Kourliandsky, Gláucia Péclat, Elane Albuquerque

Local: Palco Ori Debate

17h: Entrega do Prêmio Ecio Salles

17h30: Ciclo Aquilombamentos: O que Queremos Para Ontem?

Participantes: Jurema Werneck, Anielle Franco, Neon Cunha

Mediação: Maria Eduarda Nascimento

Local: Palco Ori Debate

19h: Abertura Institucional

Local: Palco Atlântica

19h40: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: MC Andrea Bak, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro

Local: Palco Atlântica

20h10: Mesa CCR Mulheres Transatlânticas

Participantes: Oyeronke Oyewumi, Gloria Wekker, Mame-Fatou Niang

Local: Palco Ori Debate

Lia de Itamaracá Instagram/reprodução

21h50: Show de Lia de Itamaracá

Local: Palco Ori Música

23h: DJ Anais B

Local: Palco Ori Música

23h30: Roda de Samba Pedra do Sal

Local: Palco Ori Música

DIA 2 | Terça-feira, 12 de novembro de 2024

13h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Escritoras e Escrevivências

Participantes: Maricel Lopes, Renata Falleti, Ádria Cerqueira, Jhenifer dos Santos, Iraneide Silva, Marley Silva, Maria Lima

Local: Palco Ori Debate

15h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Militantes e Políticos

Participantes: Decleoma Pereira, Sandra Mônica, Valdenice Raimundo, Luciana Dias, Rosinalda Simoni, Maria das Dores, Lúcia Pereira, Sonia Cleide Silva, Vania Maria Soares, Janaize Neves

Local: Palco Ori Debate

Maria Beatriz Nascimento (1942-1995) homenageada Arquivo Nacional/reprodução

17h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Marcia Kambeba, Cristiane Sobral

Local: Palco Atlântica

17h30: Mesa literária O Ori e as Periferias

Participantes: Jaqueline Jesus, Lúcia Xavier, Ana Paula Oliveira

Mediação: Semayat Oliveira

Local: Palco Ori Debate

19h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Ryane Leão, Natasha Félix

Local: Palco Atlântica

19h30: Mesa literária Literatura nas Encruzilhadas

Participantes: Cidinha da Silva, Teresa Cárdenas

Mediação: Angélica Ferrarez

Local: Palco Ori Debate

21h: Show de Dona Onete

Local: Palco Ori Música

Dona Onete Adriano Fagundes/divulgação

22h10: Tambor de Crioula Filhas de São Benedito

Local: Palco Atlântica

22h50: Roda de Samba Poeira Pura

Local: Palco Ori Música

DIA 3 | Quarta-feira, 13 de novembro de 2024

13h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Cientistas e Poetisas

Participantes: Tânia Rezende, Letícia Rocha, Anna Maria Benite, Amanda Castro, Janira Miranda, Maria de Deus, Kamila Sousa

Local: Palco Ori Debate

15h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Maternagem – Mulheres que Cuidam e Ensinam

Participantes: Ludmila de Almeida, Nubia Moreira, Andreia Coelho, Marcilene Gomes, Mayara Santos, Clara Sousa, Isis Santos, Sacha Gama, Aurineide Moura, Marta Ferreira, Monique Silveira

Local: Palco Ori Debate

17h: Ciclo Aquilombamentos Ngola Djanga

Participantes: Ventura Profana, Joyce Prado, Napê Rocha

Mediação: Janaína Damasceno

Local: Palco Ori Debate

18h30: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Midria, Mel Duarte

Local: Palco Atlântica

19h: Prêmio Goncourt

Local: Palco Ori Debate

19h30: Chico Regueira – Entrevista à plateia

Local: Palco Ori Debate

20h: Mesa literária Evaristo: um sobrenome atlântico

Participantes: Conceição Evaristo, Bernardine Evaristo

Mediação: Daiane Rosário

Local: Palco Ori Debate

21h30: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Luz Roteiro, Luna Vitrolira

Local: Palco Atlântica

22h: Chico Regueira – Entrevista à plateia

Local: Palco Ori Debate

Ile Aiye André Frutuôso/divulgação

22h30: Show de Ilê Aiyê

Local: Palco Ori Música

0h: Samba na Serrinha

Local: Palco Ori Música

DIA 4 | Quinta-feira, 14 de novembro de 2024

13h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Quilombolas e Trabalhadoras no pós-abolição

Participantes: Rosinalda Simoni, Kalyna Faria, Patrícia Carvalho, Irislane Moraes, Lucilene Athaide, Gláucia Péclat, Maria Leite, Cristina Assunção, Rosana Lessa, Kenia Medeiros

Local: Palco Ori Debate

15h: Mesa literária Quilombo Acadêmico: Histórias de Mulheres Afrodiaspóricas – Quem Somos: o Dicionário

Participantes: Thais, Rosinalda, Tania, Ludmila, Claudia, Núbia, Joanice, Heridan, Maricel, Janira

Local: Palco Ori Debate

17h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Ana Mumbuca, Jocélia

Local: Palco Atlântica

17h30: Ciclo Aquilombamentos Bem-Viver, Teko Porã e Territórios

Participantes: Mãe Índira, Nilma Bentes, Jama Wapichama

Mediação: Ana Mumbuca

Local: Palco Ori Debate

19h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Anajara, Genesis

Local: Palco Atlântica

19h30: Mesa literária No Conforto da Minha Concha

Participantes: Eliana Alves Cruz, Marie NDiaye, Luciany Aparecida

Local: Palco Ori Debate

21h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Bianca Gonçalves, Aline Motta

Local: Palco Atlântica

Pérolas Negras: Alaíde Costa, Eliana Pittman e Zezé Motta Rafa Pires/divulgação

21h30: Show de Pérolas Negras

Local: Palco Ori Música

22h30: Tambor de Crioula Filhas de São Benedito

Local: Palco Atlântica

23h: Roda de Samba PedeTeresa

Local: Palco Ori Música

0h30: Baile da Chefona – 10 anos de Afrofunk

Participantes: MC Marcelly, Jessica do Escadão, DJ Glaus, DJ Vicks

Local: Palco Ori Música

DIA 5 | Sexta-feira, 15 de novembro de 2024

11h30: Mesa literária Elas Podem Tudo

Participantes: Gaby de Pretas, Tiamá

Mediação: Andrea Borges

Local: Palco Ori Debate

14h: Mesa Comer é um ato político: alimentando a revolução

Participantes: Bela Gil, Creuza Oliveira

Mediação: Rokhaya Diallo

Local: Palco Ori Debate

15h30: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Bell Puã, Stephanie Borges

Local: Palco Atlântica

16h: Mesa literária Améfrica – Quando nos Protegemos, nós Protegemos Toda a Humanidade

Participantes: Elisa Loncón, Christiane Taubirà

Mediação: Luciana Diogo

Local: Palco Ori Debate

17h30: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Elisa Lucinda, Roberta Estrela D’Alva

Local: Palco Atlântica

18h: Podcast Angu de Grilo ao vivo na Flup

Entrevistadores: Isabela Reis, Flavia Oliveira

Convidados: Luanda Carneiro, Sueli Carneiro

Local: Palco Ori Debate

20h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Eugenio Lima, Luiza Romão, Yuliana Ortiz

Local: Palco Ori Música

20h30: Mesa literária Dissolvendo as Fronteiras

Participantes: Afua Hirsch, Rokhaya Diallo

Mediação: Mame-Fatou Niang

Local: Palco Ori Debate

Dani Nega José de Holanda/divulgação

22h: Show de Dani Nega e convidadas Ellen Oleria e Bia Ferreira

Local: Palco Ori Música

0h: Roda de Samba Azula

Local: Palco Ori Música

1h20: Show Irmãs de Pau

Local: Palco Ori Música

2h: Batalha Vogue

Local: Palco Ori Música

DIA 6 | Sábado, 16 de novembro de 2024

11h30: Mesa literária “Uma história que nos negaram”

Participantes: Siyabulela Mandela, Tiago Rogero, Candinho, Joel Luiz da Costa

Local: Palco Ori Debate

13h30: Mesa literária “É Preciso uma Aldeia Inteira para Educar uma Criança”

Participantes : Vanda Machado, Socorro Baniwa, Givânia Silva

Mediação: Dandara Suburbana

Local: Palco Ori Debate

15h: Mesa literária “Deus também precisa ser Descolonizado”

Participantes: Abena Busia, Nadia Yala Kisukidi

Mediação: Olivette Otele

Local: Palco Ori Debate

16h30: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Menino Jezz, Pi Eta Poeta

Local: Palco Atlântica

17h: Monólogo/performance “Diário do Retorno ao País Natal”

Participante: Jacques Martial

Local: Palco Ori Música

18h30: Ciclo Aquilombamentos “Quilombismo”

Participantes: Molefi Asante, Kabengele Munanga, Vilma Reis

Mediação: Katiúscia Ribeiro

Local: Palco Ori Debate

20h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Tom Grito, Xiatitia

Local: Palco Atlântica

20h30: Mesa literária “Notícias Poéticas entre Brasil e Angola”

Participantes: Tiganá Santana, Leda Maria Martins, Kalaf Epalanga

Mediação: Ana Paula Lisboa

Local: Palco Ori Debate

Fabiana Cozza José de Holanda/divulgação

22h30: Show de Fabiana Cozza

Local: Palco Ori Música

00h15: Roda de Samba Moça Prosa

Local: Palco Ori Música

DIA 7 | Domingo, 17 de novembro de 2024

14h: Mesa literária “O mundo que as mulheres inventaram”

Participantes: Mãe Flávia Pinto, Yemojazz

Mediação: Ryane Leão

Local: Palco Ori Debate

15h30: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Aratykyra, Auritha Tabajara

Local: Palco Atlântica

16h: Mesa literária “Se eu não contasse a minha história, ninguém o faria por mim”

Participantes: Olivette Otele, Aminata Traoré

Mediação: Nadia Yala

Local: Palco Ori Debate

17h30: Mesa literária “Roda a saia, Gira a Vida”

Participantes: Marithea, Yuliana Ortiz Ruano, Ana Paula Lisboa

Mediação: Luiza Romão

Local: Palco Ori Debate

19h: Sarau Beatriz Nascimento

Participantes: Eliane Potiguara, Priscila de Jesus

Local: Palco Atlântica

19h30: Mesa “Artesãs de nós mesmas – as imagens que criamos para nosso quilombo”

Participantes: Ayoko Mensah, Josephine Apraku

Mediação: Jesse Oliveira

Local: Palco Ori Música

Amaro Freitas Helder Tavares/divulgação

21h: Show de Amaro Freitas e Zé Manoel tocam Clube da Esquina

Local: Palco Atlântica

22h: Batalha do Passinho

Local: Palco Ori Música

23h30: Baile do Ademar

Participantes: Mestre LP, DJ Goranmo, DJ Germânia, El Chojín, Ramonzin, Shadow

Local: Palco Ori Música

