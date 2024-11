10 filmes para conferir no Festival de Cinema Italiano

Teve início na última sexta-feira a 19ª edição do Festival de Cinema Italiano, que ocorre em diversas salas do país, durante o mês de novembro. Fundado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (ITALCAM), o evento apresenta 32 filmes, entre inéditos e clássicos do cinema italiano.

Além das exibições nos cinemas, três títulos também estarão disponíveis por streaming. São eles: Em busca , que conta a história de uma nobre francesa que contrata um roteirista italiano para adaptar Em Busca do Tempo Perdido , de Proust, com a intenção de enviá-lo ao cineasta Luchino Visconti; Posso entrar? Uma ode a Nápoles , um documentário sobre Nápoles visto pelos olhos de Trudie Styler, uma estrangeira apaixonada pela cidade; e Na gaiola , de Massimiliano Zanin, que acompanha Giulia, uma ex-promessa do MMA, que abandona o esporte após um trágico incidente no ringue.

Outros destaques do festival incluem:

Eu, capitão 19º Festival Cinema Italiano/divulgação

Eu, Capitão , de Matteo Garrone

A jornada de dois jovens, Seydou e Moussa, que saem de Dakar em direção à Europa, enfrentando os perigos do deserto, dos centros de detenção na Líbia e os riscos do mar.

Toquinho: Incontri e Una Guitarra , de Erica Bernardini

Um documentário sobre a carreira de Toquinho, que comemora 56 anos, celebrando sua música e sua trajetória com depoimentos de amigos e parceiros e imagens raras de arquivo.

Rome Giulietta , de Giovanni Veronesi

Vittoria, uma jovem atriz, disfarçada de homem, conquista o papel de Romeo na peça Romeu e Julieta , desafiando seu próprio passado e suas relações pessoais.

O Penitente , de Luca Barbareschi

Em Nova York, um psiquiatra é pressionado a testemunhar a favor de um ex-paciente violento, levando-o a um dilema moral entre o juramento de Hipócrates, a ética profissional e as pressões da mídia e da justiça.

Nascida para Você , de Fabio Mollo

A história de Luca, um homem solteiro, gay e católico, que luta para adotar Alba, uma recém-nascida com síndrome de Down, desafiando os preconceitos da sociedade.

LAF , de Michele Riondino

Caterino, um operário da Ilva de Taranto, é recrutado para espionar seus colegas, mas acaba se tornando vítima do sistema perverso que visa quebrar psicologicamente os trabalhadores.

A alma em paz 19º Festival Cinema Italiano/divulgação

A Alma em Paz , de Ciro Formisano

Dora, uma jovem traficante de drogas, busca uma chance de redenção quando conhece Andrea, um médico, mas seu passado problemático ameaça seu novo romance.

Sessão Retrospectiva:

O Ouro de Nápoles , de Vittorio De Sica

Antologia de histórias ambientadas em Nápoles, com temas de fidelidade, traição e as complexidades das relações humanas. Sophia Loren interpreta a esposa de um pizzaiolo local.

Abismo de um Sonho , de Federico Fellini

Um casal de recém-casados enfrenta a desilusão de suas expectativas em Roma, enquanto a esposa descobre a mediocridade do homem que admirava.

A Viagem do Capitão Tornado , de Ettore Scola

Um grupo se perde em uma tempestade e busca refúgio em um castelo pertencente a um nobre decadente que deseja seguir sua jornada até Paris.

O Pequeno Diabo , de Roberto Benigni

O diabo, cansado da monotonia do inferno, encarna uma mulher gorda chamada Giuditta e arma confusões ao tentar se esconder na igreja, onde atrapalha a vida de um padre.

A programação completa e as informações sobre as salas de cinema que exibirão os filmes do festival estão disponíveis no site da mostra .