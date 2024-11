Humberto Maruchel Varilux, festival de cinema francês, anuncia programação

O maior festival de cinema francês fora da França, o Varilux, que acontece no Brasil, já tem data e programação anunciada. Entre 7 e 20 de novembro, o evento ocupará diversas salas de cinema pelo país. Nesta edição, o homenageado é o astro do cinema francês Alain Delon, que estrelou filmes como “O Sol por Testemunha” e “O leopardo”.

“O festival festeja 15 anos de luta pela diversidade cultural no Brasil. Ao longo desses anos, o panorama audiovisual mudou bastante e os filmes independentes são infelizmente cada vez mais raros nas salas de cinema. Contudo, a atração exercida pelo Festival não diminuiu, o que para nós é um grande motivo de orgulho”, afirmam os curadores do festival, Emmanuelle e Christian Boudier.

Cartaz desta edição Festival Varilux de Cinema Francês/divulgação

O Festival Varilux de Cinema Francês traz nesta edição produções aguardadas e inéditas. Entre os destaques está A Favorita do Rei, de Maïwenn, que abriu o Festival de Cannes em 2023 e marca o retorno de Johnny Depp após sua batalha judicial. Outro sucesso é O Segundo Ato, de Quentin Dupieux, filme de abertura de Cannes em 2024, estrelado por Léa Seydoux e Louis Garrel.

O thriller O Sucessor, de Xavier Legrand, conhecido por Custódia, também integra a programação, ao lado de A Fanfarra, de Emmanuel Courcol, que venceu o Prêmio do Público em San Sebastián 2024 e faz sua estreia mundial no Brasil.

Outras atrações incluem A História de Souleymane, premiado na mostra Um Certain Regard de Cannes 2024, e O Conde de Monte Cristo, de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, estrelado por Pierre Niney.

Como parte da homenagem a Alain Delon, será exibido o clássico O Sol por Testemunha (1960), de René Clément. O filme, baseado na obra de Patricia Highsmith, foi responsável por consagrar o ator aos 25 anos.

Além dos filmes, o festival oferece uma Mostra de Filmes em Realidade Virtual e palestras com o renomado crítico Jean-Michel Frodon. “Delon era, sem dúvida, uma pessoa complexa e controversa. Ele inspirou toda uma geração de cineastas como Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville e René Clément, deixando um legado de 88 filmes como ator. Escolhemos apresentar o filme cult ‘O Sol por Testemunha’ pela originalidade de seu roteiro – de Paul Guegauff, roteirista do Claude Chabrol – e pela incrível direção de fotografia de Henri Decaë, o mesmo de ‘Os Incompreendidos’, de Truffaut. Também porque o filme é atemporal, como atestam os recentes remake e série”, declaram os curadores do festival.

O Festival Varilux de Cinema Francês homenageia o ator Alain Delon, ícone do cinema, falecido em agosto de 2023.

A programação completa, e por cidade, pode ser acessada no site do festival.