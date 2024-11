Humberto Maruchel Documentário acompanha última turnê de Milton Nascimento

Milton Bituca Nascimento , filme dirigido por Flávia Moraes , acompanhou os shows da última turnê de um dos maiores artistas vivos. A obra, gravada ao longo de dois anos, está em fase de pós-produção e tem previsão de estreia para 20 de março de 2025.

Além das cenas de bastidores da turnê, o longa apresenta depoimentos de artistas nacionais e internacionais que falam sobre a importância de Bituca (como ele é popularmente conhecido) para a música global. A obra destaca também a relação carinhosa entre o cantor e seus fãs.

O filme acompanha a turnê de despedida de Milton Flávia Moraes/divulgação

Em 2022, Milton Nascimento, um dos maiores ícones da MPB, anunciou sua aposentadoria dos palcos. Naquele ano, o cantor saiu em turnê pelo Brasil e pelo exterior com o show A Última Sessão de Música , no qual apresentou algumas de suas canções mais populares, como “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”. Sua última apresentação aconteceu no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Continua após a publicidade

Recentemente, em 26 de outubro, o músico completou 82 anos, sendo 60 deles dedicados à carreira musical. Ao todo, ele gravou 34 álbuns e recebeu 5 Grammys.

<span class="hidden">–</span> Flávia Moraes/divulgação

Bituca nasceu em 1942 no Rio de Janeiro, mas foi em Minas Gerais que ele consolidou a sua identidade musical. Até hoje, ele é considerado uma das figuras mais influentes da música popular brasileira, tanto por sua voz de timbre inconfundível quanto pela profundidade poética e musical de suas composições. O músico é conhecido também por misturar influências que vão desde o jazz até ritmos regionais brasileiros, como o samba e o baião.

Seu trabalho ganhou destaque nacional e internacional com o movimento Clube da Esquina , ao lado dos músicos Lô Borges, Beto Guedes e Wagner Tiso. O disco Clube da Esquina ( 1972) é tido como um dos maiores ícones na história da música popular brasileira.

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Flávia Moraes/divulgação

No início do ano, Milton e o Clube da Esquina foram tema de outro documentário brasileiro, Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina , de Ana Rieper. Com uma pesquisa de 10 anos, a cineasta resgatou a história de amizade e do nascimento deste encontro fenomenal.

As melhores notícias sobre arte e cultura e o roteiro cultural da semana reunidos em um só lugar. Assine Bravo! indica e receba a newsletter às sextas-feiras Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters às sextas-feiras.