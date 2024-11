Humberto Maruchel “Território do Degredo”, por Elisa Lucinda

A poesia está se derramando em mim.

De mim.

Juro.

Não posso pensar em nada próximo à sua beira,

que caio lá.

Caio do muro do real

para esta espécie de fantasia,

terra em que

qualquer fato vira poesia.

Despenco aqui,

no colo desta transformer lírica que se apresenta à minha frente.

Há um muro de fina espessura basilar

que me leva a esta espécie de lar.

Meus pés são maiores do que o espaço exíguo

desta cerca de alvenaria

que me une e separa da poesia.

Meus pés são maiores do que a largura

desta meia parede externa, magra,

que divide portais e que,

no meu caso, é, em dimensão,

mais esguia do que a medida deles.

Caio numa animação.

Aceito o mergulho,

topo a festa, seus batuques,

quitutes, bauretes, pastéis,

biritas, caldos e canapés.

Me ofereço: Estou aqui.

Me chama, tombo gostoso,

me atrai, queda boa,

me leva, jardim da utopia,

me emoldura, aldeia bela,

me retém temporária e eterna

em seus canteiros.

De ti não sou nenhum estrangeiro

ou forasteira.

Nada.

Sou filha da casa,

Sou batuqueira.

Me leva com destreza

ao mar das Metáforas,

ó poesia amada,

delírio permitido e com sentido, meu quintal!

Estou assim.

Nem é que eu me ofereça,

veja bem.

Não.

É mais que isso:

Estou disponível. É diferente.

Entrei numa fase predominantemente

poética e inescapável,

faixa de inspiração movediça.

E o pior,

não estou querendo fazer mais nada

que não seja isso,

que não seja estar aqui, neste ócio sem preguiça,

e disposta a não me interessar por coisa

que não parta desta premissa.

Sou uma adolescente escrevendo escondido

versos para um amor proibido.

O coração disparado e de emoção perdido,

o pensamento só de olho

na boca morena do poema.

Escuto seus assobios.

Este amor inventa códigos,

provoca arrepios,

emite sons e sinais de fumaça

lá da calçada.

Se prepara,

faz serenatas inspiradas

na minha janela de luz rara,

canta músicas que são a minha cara.

Estou aceitando seus recados,

interpretando seus significados,

lendo seus oráculos,

espalhando suas notícias.

Isso pra mim é normal.

Amo sua inteligência natural, poesia,

por isso estou aqui.

Aquela gente lá da realidade não me encontra inteira em nada.

Pareço espalhada.

É que sou toda da poesia.

Nos encontramos nas quebradas,

na calada da noite falada.

Tem sempre uma de mim escrevendo clandestina

nos banheiros,

Vista noturna das

sombras, dos vultos do papel,

do teclado ou da caneta

sob as cortinas.

Teatro íntimo.

Fog. Leve névoa. Neblina.

Ninguém bate à porta sanitária.

Hora individual

que os outros respeitam.

Hora que não desafina.

Ai, ai.

Não quero que tenha,

e que bom que não tem

mesmo jeito.

Sou assim.

É confortável ser poeta.

Pareço uma qualidade de fotógrafo

que mesmo sem câmera,

clica o tempo inteiro

É assim.

Um tipo de invento.

Uma qualidade.

Um fruto do espírito

quase uma bondade.

É com vontade que

tudo aqui se faz,

e é sem querer ao mesmo tempo.

Tenho sentido mais ainda

uma duradoura inclinação para o verso,

uma tendência.

Uma espécie de repentista

vive esperta em minha alma.

Da poesia

tenho estado

sempre na iminência.

Com ela sonho acordada.

No caderno do pensamento

toda hora se inscreve

um fato bom,

uma ocorrência.

Marca rupestre no Egito de mim.

Atravesso rapidinho

o murinho que há entre o real

e o poema, e fico aqui.

Permaneço.

Sou-lhe habitue.

Conheço o esquema.

Aqui, no país do poema

muita gente me conhece

e todo mundo me respeita.

Mas não tem superioridade.

Valho tanto quanto uma letra.

Estou aqui entre

Dona interrogação,

Seu Parágrafo,

a amiguinha Vírgula,

meu querido Ponto,

a necessária Exclamação,

tão usada pelos indignados.

Aqui estou em casa.

Me dou bem com figuras de linguagem de todo o tipo:

Passo por Pleonasmos,

escapo de misterioso paradoxo,

sem correr perigos,

e, confesso, fui algumas vezes feliz entre Metonímias.

Muitos sabem que já me envolvi

em francas vadiarias

com Hipérboles e Asteriscos.

Nas asas poéticas caminha-se muito.

Voa- se em abundância sobre precipícios.

Porém, estou bem,

não há outros riscos.

Se aqui os abismos são escritos,

há também o riscado dos salvamentos.

Literatura é mistura de conteúdo com beleza,

por conta da riqueza do encantamento.

Isso faz efeito.

Poemas são remédios estéticos,

são sínteses, não sintéticos,

indicados para dores existenciais,

e para dores intrusivas a qualquer momento,

e sem aparente motivo.

Outra turba que frequento bem aqui

é a dos coletivos.

Ê turminha sofisticada!

E popular, porque,

apesar de ser palavra singular,

é união, é povo, se define plural.

Acabo de passar pelo Bando,

e, neste instante,

por um acaso adverbial,

quem encontro neste onírico pedaço de chão?

Elenco, Resma, Girândola, Alcateia, Rebanho, Cordilheira,

Matilha, Enxame, Cardume, Legião e Constelação.

Todos apressados correndo da Corja

que vinha com a Vara atrás.

Sozinha, perdida dos demais,

vejo Panapaná.

Pra quem não sabe

ou não lembra

é bom aqui revelar:

Conjunto de fogos de artifícios é Girândola,

e o de borboletas, Panapaná.

Ando derramada de poesia.

Fico vendo a realidade só daqui,

sob tais lentes.

Vicia.

Daqui acrescenta-se à realidade uma camada tênue de ilusão.

Um confete inocente.

Não só pra enfeite.

Trata-se de uma nuvem de possibilidades

na qual a poesia transita

para trazer dali explicação.

É sob esta névoa que vejo o real.

Sob este filtro oracular de revelação.

“Emília no país da gramática”,

livro do Monteiro Lobato

que eu mais amava e lia,

se estabeleceu em minha vida,

na singeleza do dia a dia,

na alegria de minha literatura e sua alquimia.

Agora, o território

parece que me mantém aqui.

Não me obriga a ficar,

mas me oferece fascinantes mimos, eu diria.

Quase covardia.

Me lança umas gotas certas,

em doses diárias, incertas

e diversas de versinhos mil,

e eu vou toda alegre

balançando o rabinho, viu?!

Adoro este babado.

Amo este bordado.

Estimo muito este verde gramado.

É minha Passárgada.

Escrever é como subir as dunas

e, tendo vindo do banho de rio,

descer para o mar.

Escrever é como estar em

Itaúnas na casa acesa de lá.

Daqui não saio

Daqui ninguém me tira.

Deixem-me aqui.

Deitada na rede feita de uma super Vírgula,

aqui do canto da página,

miro a vida a luzir…

Vejo daqui o muro fino da fronteira.

Para que eu aceite

que a vida não é só este sonho,

e esta deliciosa brincadeira,

o outro lado ainda ousa me seduzir,

insiste em me tentar

com velhas armadilhas.

Pretende,

ainda mais uma vez, me iludir.

Não adianta.

Não vou.

Vejo tudo muito bem daqui.

No mundo da poesia, na casa segura para achados e perdidos e onde nada se desperdiça.

Nada.

Nem dores, nem lágrimas.

Habito um chão

onde tudo se aproveita.

Agora moro aqui,

em definitivo e em segredo,

na aldeia do degredo.

Xô, real, não volto mais aí.

Chega de cair.

Elisa Lucinda, alta Primavera/2024

