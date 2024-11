Laís Franklin Trupe Ave Lola estreia peça que combina realismo fantástico e cabaré

O coletivo curitibano Trupe Ave Lola chega a São Paulo, com seu novo espetáculo “Cão Vadio” , no Teatro Estúdio . A peça retrata personagens à margem da sociedade, oferecendo uma reflexão sobre a condição humana em um mundo de constantes mudanças e conflitos.

A montagem, dirigida e escrita por Ana Rosa Genari Tezza , convida o público a uma jornada através do gênero cabaré, unindo música e narrativa. Com dramaturgia original inspirada no realismo fantástico da literatura latino-americana, o texto mescla trechos de autores como García Márquez , Borges, Vargas Llosa, além de Shakespeare e Tchekhov . No palco, há uma ebulição de temas urgentes como migrações, fronteiras, intolerância, violência e a dificuldade de comunicação entre diferentes realidades sociais.

<span class="hidden">–</span> Maringas Maciel/divulgação

A trama se passa em um lugar chamado Cão Vadio, um território habitado por personagens que vivem nas bordas do mundo. Alguns chegaram fugindo, outros foram levados à força ou trazidos pelo vento do deserto. Ao longo do espetáculo, esses personagens se encontram e interagem em um ambiente desolado e surreal, expondo suas lutas e complexidades.

<span class="hidden">–</span> Maringas Maciel/divulgação

A encenação combina humor e poesia, utilizando a linguagem do cabaré com músicas executadas ao vivo, inspiradas em canções da América Latina, além do trabalho corporal dos atores. O elenco é composto por Ane Adade, Cesar Matheus, Eduardo Giacomini, Evandro Santiago, Helena Tezza, Marcelo Rodrigues, Olga Nenevê e Regina Bastos. Já o acompanhamento musical fica a cargo de Arthur Jaime e Breno Monte Serrat.

Importante também mencionar que a peça incorpora bonecos que interagem com os atores e o público, e faz uso de variados elementos cênicos que enriquecem a narrativa. Um dos destaques é uma grande escada multifuncional, que se transforma em portais, torres, abrigos, esconderijos e outros cenários ao longo da apresentação. Não perca!

<span class="hidden">–</span> Maringas Maciel/divulgação

Cão Vadio, da Trpe Ave Lola Teatro Estúdio – R. Conselheiro Nébias, 891 – Campos Elíseos Quinta, sex e sáb, às 20h; dom às 18h. Continua após a publicidade Ingressos: pague o quanto vale (distribuídos 1h antes na bilheteria, por ordem de chegada) Até 1º de dezembro