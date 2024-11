Laís Franklin Quem é o artista Wallace Pato? Conheça a crônica visual de suas pinturas

O artista plástico Wallace Pato merece reconhecimento por diversos motivos. No entanto, ele ganhou notoriedade recentemente, não por sua obra, mas por um caso de racismo que vivenciou.

Nascido em 1994 no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, Wallace Pato é um artista autodidata que atua nas artes visuais há cerca de sete anos. Suas obras conectam as paisagens do Nordeste com o ambiente urbano carioca, retratando cenas que celebram a cultura popular brasileira. Ele captura momentos do cotidiano, como festas, crianças brincando nas ruas, o Carnaval e até funerais, utilizando um estilo de pintura que reflete o vernacular das ruas.

Wallace Pato. “Debaixo da tamarineira” 2022. Óleo sobre tela. 200x260cm Instagram/reprodução

“Pinto sobre o subúrbio, sobre o Brasil. Tenho vários objetivos, mas acho que o maior deles é ser porta-voz de quem nunca foi ouvido. Gente que é gigante tem muita força, carrega uma história enorme, muito nas costas e nunca tiveram a chance de falar, ou quando o fizeram, foram ofuscados”, declara o artista.

O trabalho de Wallace é marcado por uma abordagem que valoriza a simplicidade dos detalhes, criando imagens que evocam memórias e histórias familiares. Ele busca retratar seus personagens com dignidade, dando voz a narrativas marginalizadas e representando as vivências de pessoas que, como ele afirma, “nunca tiveram a chance de ser ouvidas” .

Wallace Pato, “Travessa Joaquim Gomes 5 fundos”. 2024. Óleo sobe tela. 152x160cm Instagram/reprodução

Suas telas, produzidas em óleo sobre tela, funcionam como crônicas visuais, apresentando personagens negros em diversas situações, muitas das quais transmitem alegria e estão em situações simples, em contato com a natureza ou até celebrando festas, distante de um cenário ou contexto de violência. O artista é representado pela Galeria Mitre e defende a máxima de que “dignidade não devia ser utopia” .

Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_16_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_06_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_07_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_13_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_05_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_10_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_31_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_08_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_14_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_11_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_04_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_09_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_12_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_15_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_24_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_25_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_23_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_26_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_46_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_45_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_32_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_34_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_48_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação Mitre_Galeria_Artista_Wallace_Pato_Página_35_Imagem_0001 Galeria Mitredivulgação

Entenda o caso de racismo envolvendo Wallace Pato

Recentemente, sua viagem marcada para Amsterdã, na Holanda, foi interrompida quando sua reserva de hotel foi cancelada no site Booking, acompanhada de uma mensagem explicitamente racista. Duas semanas após o ocorrido, o hotel Plantage se manifestou em sua conta no Instagram, alegando que havia sido hackeado. “Infelizmente, como resultado, nosso hotel se tornou alvo de hackers, o que levou ao envio de várias mensagens de ódio a vários hóspedes” , informou a administração em nota.

Em resposta, Wallace expressou seu desconforto em sua própria conta, afirmando: “A falta de resposta, auxílio e o desdém da empresa Booking e do hotel Plantage me deixaram ainda mais apreensivo e acuado ao chegar em um país estrangeiro, onde fui cotidianamente alvo de olhares de desprezo, apontamentos e risadas.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wallace Pato (@wallace.pato)

