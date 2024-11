Humberto Maruchel 17ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival terá filmes de Guel Arraes e Anna Muylaert

Na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de novembro de 2024, acontece a 17ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) no icônico The Culver Theatre . Este evento anual é uma das maiores vitrines internacionais do cinema brasileiro e, nesta edição, apresenta uma seleção diversa que inclui 15 longas-metragens, 19 curtas e 7 documentários. A curadoria de 2024 destaca produções dirigidas por mulheres, pessoas negras e cineastas das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

<span class="hidden">–</span> Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF)/divulgação

A abertura oficial, no dia 4 de novembro, será marcada pela exibição de Grande Sertão: Veredas, dirigido por Guel Arraes. Inspirado na obra-prima de Guimarães Rosa , o filme atualiza a trama para os dias atuais, transpondo o sertão do século XIX para uma grande comunidade da periferia brasileira, em um estilo próximo ao dos “favela-movies”.

A Mostra Competitiva de Longas-Metragens também trará uma variedade de filmes de diferentes regiões e gêneros, incluindo: Maníaco do Parque , de Maurício Eça;

Atena , de Caco Souza;

Ninguém Sai Vivo Daqui , de André Ristum;

Magal & Magali (Meu Sangue por Você) , de Paulo Machline;

O Barulho da Noite, de Eva Pereira;

Café, Pepi e Limão , de Adler Paz e Pedro Léo;

O Clube das Mulheres de Negócios , de Anna Muylaert;

Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes;

Estômago II: O Poderoso Chef , de Marcos Jorge;

Saudosa Maloca , de Pedro Serrano;

Dois é Demais em Orlando , de Rodrigo Van Der Put;

Infinimundo , de Bruno Martins e Diego Müller;

Inexplicável , de Fabricio Bittar;

Entre Raiz e Asas, de Gabriel Muglia e Wlado Herzog

No segmento de documentários, a Mostra Competitiva Brasileira , os eleitos foram: Othelo, o Grande , de Lucas H. Rossi; Nas Ondas de Dorival Caymmi, de Locca Faria; Diamantes , de Daniela Thomas, Sandra Coverloni e Beto Amaral e Pantanal, Planície das Águas , de Lygia Barbosa; Neirud , de Fernanda Faya; e Vai Pra Cuba, Eduardo!, de Juliana Baroni.

O encerramento do festival contará com a exibição de Estômago II: O Poderoso Chef, dirigido por Marcos Jorge, um retorno ao universo do aclamado Estômago (2007), que foi sucesso de crítica e público. A noite será concluída com a cerimônia de premiação, que celebrará as melhores produções nas diversas categorias.

A comissão julgadora desta edição inclui nomes como Dandara Ferreira, Laura Malin, Lula Oliveira, Aymara Limma, Will Mazzola, Raildon Lucena e Veronica Villa Head.