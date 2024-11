Humberto Maruchel Em São Paulo, Festival ZUM promove debates sobre novas narrativas visuais

Alô, São Paulo. Na próxima semana, nos dias, 2 e 3 de novembro, o IMS Paulista irá realizar o Festival ZUM, festival de fotografia e arte visual contemporânea. Entre as atividades principais estão debates, uma feira de fotolivros, oficina de colagem e o lançamento da 27ª edição da revista ZUM, uma das curadoras do evento.

Um dos destaques do festival é a presença de Zanele Muholi, artista e ativista visual sul-africana reconhecida internacionalmente por seu trabalho em defesa da comunidade queer negra de seu país. Muholi, que terá uma retrospectiva no IMS Paulista em fevereiro de 2025, vem ao Brasil para criar novas obras e participar de um debate no sábado (2/11), às 19h, onde falará sobre seu ativismo e suas séries fotográficas que retratam a beleza e a força da comunidade queer negra sul-africana.

Zazi II, (2019) da série Somnyama Ngonyama II, de Zanele Muholi. Festival ZUM / IMS/divulgação

O evento também contará com a participação de outras vozes importantes da cena artística contemporânea brasileira. No sábado, às 15h, a artista Tadáskía conversa com a jornalista e cineasta Olinda Tupinambá sobre como a performance pode ser usada para construir laços afetivos e resistir ao apagamento cultural. A artista Gê Viana, o cineasta Lincoln Péricles e o artista Caio Pacela participam do debate “Rituais de comunhão”, no qual irão abordar a construção de comunidades a partir de suas diferentes vivências. No domingo (3/11), Giselle Beiguelman e biarritzzz discutem com Guilherme Bretas o impacto da inteligência artificial na arte contemporânea, sob a mediação de Pollyana Quintella.

Outro destaque da programação de domingo é a mesa “Sonhar pra ser”, às 16h, que traz o rapper Rico Dalasam e a cineasta Sabrina Fidalgo para uma conversa sobre a criação de novas histórias e imagens que desafiem preconceitos e promovam um Brasil mais inclusivo. O debate será mediado pela jornalista Adriana Ferreira Silva.

Registro da edição de 2023 do Festival ZUM Festival ZUM / IMS/divulgação

Além dos debates, o Festival ZUM oferece a tradicional feira de fotolivros, que reunirá publicações de cerca de 30 editores, coletivos e artistas, no térreo do IMS. No sábado, às 10h, haverá a apresentação das obras selecionadas na Convocatória de Fotolivros ZUM/IMS, com a premiação de três delas. No domingo, das 10h às 13h, a artista Gê Viana ministrará uma oficina de colagem, discutindo a relação entre imagens de arquivos coloniais e familiares, em uma proposta de ressignificação histórica. Também no domingo, às 11h, um bate-papo homenageará o historiador Mauricio Lissovsky, com participação de Ronaldo Entler, Lívia Aquino e Pio Figueiroa.

Durante o evento, o público poderá conferir a instalação “Corpo preta”, da artista muSa michelle mattiuzzi, que estará exposta na Biblioteca do IMS. A obra, criada com apoio da Bolsa ZUM/IMS 2023, reflete sobre arquivos históricos coloniais de pessoas negras na Bahia e busca construir novas imagens a partir da fabulação crítica.

No festival, também será lançada a 27ª edição da revista ZUM, que estará disponível para compra no centro cultural e na loja virtual do IMS. A capa da nova edição traz a série “Álbum de desesquecimentos” (2024), da artista Mayara Ferrão, que explora memórias afetivas e familiares através do uso de inteligência artificial e bancos de imagens. Além disso, a revista inclui obras das fotógrafas Maya Goded, Hélène Amouzou e Vera Chaves Barcellos.

Festival ZUM IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424

2 e 3 de novembro

Entrada gratuita