Humberto Maruchel Peça “A Filha Perdida”, adaptação do romance de Elena Ferrante, faz curta temporada em São Paulo

Da literatura para o teatro, a peça “A Filha Perdida” , adaptação do romance de Elena Ferrante , chega a São Paulo para uma curta temporada no Teatro Cacilda Becker.

Com direção de Fernanda Castello Branco e Paula Weinfeld , da Companhia Delas de Teatro , a montagem conta a história de Leda, uma professora universitária de 47 anos que, durante suas férias em um balneário, se vê obrigada a confrontar seu passado ao observar Nina, uma jovem mãe que parece lidar com a maternidade de forma natural.

<span class="hidden">–</span> Matheus José Maria / Sesc Bom Retiro/divulgação

Essa imagem desperta em Leda memórias dolorosas sobre sua relação com as filhas e sua própria mãe. Na juventude, ela abandonou o casamento e as duas filhas para se dedicar integralmente à carreira. O romance ganhou ainda mais atenção após sua adaptação cinematográfica pela Netflix em 2021, dirigida por Maggie Gyllenhaal e estrelada por Olivia Colman . Já o livro, o terceiro de Elena Ferrante, foi lançado em 2006.

Continua após a publicidade

Em cena, estão as atrizes Juliana Araujo , que também é autora do espetáculo, Maristela Chelala , e o ator e músico Alex Huszar , que além de interpretar os personagens masculinos, é responsável pela trilha sonora ao vivo. Um dos pontos altos da encenação é o uso de referências cinematográficas, como o filme “Persona” , de Ingmar Bergman .

<span class="hidden">–</span> Matheus José Maria / Sesc Bom Retiro/divulgação

Além da peça, o fim de semana contará com dois eventos sobre literatura e maternidade. Na sexta-feira, dia 25, acontece o debate “Personagens Femininas e Feministas de Elena Ferrante”, com Maurício Santana Dias, tradutor da Tetralogia Napolitana, e a jornalista e pesquisadora Giuliana Bergamo.

Continua após a publicidade

No sábado, dia 26, ocorre o evento “Atos de Criação: Paralelos entre Arte e Maternidade”, com Gabriela Rocha, pesquisadora de literatura feminina, e Cileia Biaggioli, parteira, pedagoga e atriz, abordando as conexões entre criação artística e maternidade.

As melhores notícias sobre arte e cultura e o roteiro cultural da semana reunidos em um só lugar. Assine Bravo! indica e receba a newsletter às sextas-feiras Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters às sextas-feiras.

A filha perdida Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295, Lapa

Dias 23, 24, 25 e 26 de outubro (de quarta a sábado), sempre às 21h

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos

Evento gratuito