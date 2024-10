Humberto Maruchel Oswald de Andrade é homenageado com instalação no Itaú Cultural

Oswald de Andrade, um dos mais importantes escritores, poetas e ensaístas do modernismo brasileiro, será homenageado em uma nova exposição em São Paulo. A Ocupação Itaú Cultural, conhecida por celebrar grandes nomes da cultura e das artes brasileiras, apresentará para o público mais de 160 itens, incluindo recortes de jornais, primeiras edições de livros, manuscritos, datiloscritos, fotos pessoais e vídeos com depoimentos de estudiosos, filhos e biógrafos.

A curadoria foi desenvolvida pela equipe artística da instituição, com a colaboração do jornalista Lira Neto, autor da biografia Oswald de Andrade: Mau selvagem, que será publicada em 2025 pela Companhia das Letras. “Buscamos destacar a multiplicidade de sua obra, que atravessou diversas formas de expressão artística, e sua capacidade de romper com o convencional, manipulando as palavras de forma irreverente, mas sempre coerente e inovadora. Esta Ocupação procura mostrar a obra de Oswald para além da Semana de 22”, explica Galiana Brasil, gerente de Curadorias e Programação Artística do Itaú Cultural.

Numa área de 190 metros quadrados, a exposição foi organizada em quatro áreas temáticas, diferenciadas por cores, para explorar os aspectos essenciais de sua produção e legado, incluindo parcerias com Tarsila do Amaral, Pagu e outros expoentes do modernismo brasileiro.

Na seção azul, os visitantes encontram a biografia de Oswald, com fotografias e objetos pessoais, como uma cadeira e esculturas, além de cadernos de memórias e recortes jornalísticos. Para contextualizar as diversas fases do autor, serão introduzidos áudios do próprio Oswald recitando suas poesias e vídeos com depoimentos de seus filhos e biógrafos.

A área verde se concentra em sua literatura, atuação política e contribuições ao modernismo. Entre os destaques estão as primeiras edições de obras fundamentais, como Pau Brasil (1925), e um vídeo exclusivo sobre os manifestos de Oswald, dirigido por Rodrigo Mercadante. A produção reúne performances de artistas contemporâneos e uma trilha sonora de músicos indígenas, criando uma ponte entre passado e presente.

Por fim, a área vermelha irá abordar sua produção teatral, com destaque para a peça O Rei da Vela. O espaço exibe trechos do filme dirigido por José Celso Martinez Corrêa e Noilton Nunes, lançado em 1983, e depoimentos de artistas que participaram da montagem original da peça em 1967, como Zé Celso, Ítala Nandi e Renato Borghi.

Oswald quando jovem Colégio Marilia De Andrade / AutoriaDesconhecida/reprodução

Ocupação Oswald de Andrade Itaú Cultural – Avenida Paulista, 149

De 23 de outubro até 23 de fevereiro de 2025

Terça-feira a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h.

Entrada gratuita