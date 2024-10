Lais Brevilheri Como surgiu a Broadway e como ela mudou a cena mundial do teatro?

A Broadway é uma referência do teatro americano e, por extensão, da cena mundial: tudo que ganha os palcos dos mais de 40 teatros compreendidos entre as ruas 40 e 57, e 6a e 8a avenidas, em Nova York, concorre ao status de febre cultural.

A maioria dos teatros do chamado circuito Broadway não fica na rua do mesmo nome – Marquis, Palace, Winter e Broadway são exceções. A Broadway mesmo é uma rua que começa na Battery e se estende por cerca de 30 quilômetros em Manhattan. Sempre foi uma rua larga e importante para a cidade, onde foi aberto um dos primeiros teatros da cidade, o Playhouse, ainda no século 18.

Para os nova-iorquinos, Broadway virou o centro das superproduções teatrais, muitas vezes musicais, encenados na região da Times Square – a esquina mais famosa de Nova York, onde a Broadway cruza com a 7ª Avenida, entre as ruas 42 e 47. Trecho que, à noite, pulsa com as luzes dos painéis e edifícios.

Broadway é um conceito que divide as pequenas das grandes produções. Os cartazes estampam o que os guias explicam. Há três grandes tipos de teatro no circuito nova-iorquino: as peças “On Broadway” oferecem textos clássicos em grandes montagens, muitas vezes com artistas de cinema em papéis principais; os shows “Off-Broadway” trazem produções médias, sem o peso de renomadas figuras de Hollywood, às vezes de melhor qualidade estética; e há ainda o circuito alternativo, chamado de “Off-Off-Broadway” – aqui se apresentam tanto produções inusitadas e amadoras quanto peças tradicionais, em salas menores.

Os musicais encenados no circuito da Broadway, produzidos com milhões de dólares, podem ficar anos em cartaz – e sair da cidade para ganhar o mundo. Os Miseráveis , adaptação do livro homônimo do escritor francês Victor Hugo, por exemplo, foi encenado pela primeira vez em 1985 e segue fazendo sucesso. Cats e O Fantasma da Ópera são outros exemplos que voltam sempre a lotar os teatros.

Chicago , O Rei Leão, Miss Saigon, Mamma Mia! e My Fair Lady são outros entre os mais famosos – este último é considerado um dos melhores musicais de todos os tempos graças à elaborada dramaturgia e às composições. Dizem alguns diretores que, se em teatro o sonho de todo diretor é fazer Hamlet e, em ópera, La Traviata , em musical o desafio é montar My Fair Lady . Sobretudo se for na Broadway.

>> Esse texto foi publicado originalmente na edição especial “Bravo! 100 Lugares essenciais para a cultura”

