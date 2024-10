Humberto Maruchel Francis Ford Coppola vem ao Brasil para divulgar o lançamento de “Megalópolis”

Um dos maiores cineastas dos Estados Unidos, Francis Ford Coppola , criador de clássicos como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now , chega a São Paulo no fim do mês para promover seu novo filme, Megalópolis. Sua visita ao Brasil acontecerá de 27 a 31 de outubro e incluirá um grande evento com sua presença, cuja agenda será anunciada em breve.

Em São Paulo, Coppola será homenageado com o Prêmio Leon Cakoff durante o encerramento da 48ª Mostra Internacional de Cinema, em 30 de outubro. A premiação acontecerá após a exibição de Megalópolis, considerado um projeto de vida do cineasta. A ideia do filme surgiu em 1977, e o roteiro começou a ser desenvolvido em 1983.

O longa, que estreia nos cinemas brasileiros em 31 de outubro, traz Adam Driver no papel de César Catilina, um artista visionário que sonha com um futuro utópico, e Giancarlo Esposito como Franklyn Cicero, o ambicioso prefeito de Nova Roma.

A trama se passa em uma cidade futurista, onde César e Franklyn se enfrentam em um conflito de ideais: enquanto César busca um futuro mais justo, Franklyn é movido pela ganância. No centro do embate está Júlia Cicero (Nathalie Emmanuel, de Game of Thrones ), dividida entre a lealdade a seu pai, César, e o amor por Franklyn, enquanto reflete sobre qual futuro a humanidade merece. O elenco conta ainda com Audrey Plaza, Jon Voight e Shia LaBeouf. O filme disputou a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano.

Em entrevista à agência Reuters, o diretor fez um paralelo entre a Roma Antiga e os EUA. “Porque o que está acontecendo na América, em nossa república e em nossa democracia, é exatamente como Roma perdeu sua república milhares de anos atrás. Nossa política nos levou a um ponto em que podemos perder nossa república.”

Apesar da grande expectativa e divulgação, Megalópolis tem enfrentado críticas, alcançando uma avaliação de 46% no Rotten Tomatoes. O diretor ainda foi acusado de inventar frases de críticos na divulgação do trailer, que precisou ser derrubado logo em seguida.

