Humberto Maruchel Confira as indicações do Brasil no Emmy Internacional 2024

Falta pouco mais de um mês para o Emmy Internacional , que será realizado em 25 de novembro de 2024, em Nova York. Em sua 52ª edição, o evento premiará as melhores produções televisivas de fora dos Estados Unidos. Como já é tradição, o Brasil marca presença entre os indicados em diversas categorias.

O ator Júlio Andrade disputa o prêmio de Melhor Ator pela minissérie Betinho: No Fio da Navalha (Globoplay). A produção Transo (Globoplay) foi indicada a Melhor Documentário, enquanto Anderson Spider Silva (Prime Video) concorre a Melhor Minissérie. Na categoria de animação infantil, Acorda, Carlo! (Netflix) é um dos indicados a Melhor Animação para Crianças, e Escola de Quebrada (Paramount+) concorre a Melhor Live-Action para Crianças.

Confira a lista completa dos indicados:

Programa de Artes

Pianoforte (Polônia)

Robbie Williams (Reino Unido)

Virgilio (Argentina)

Who I Am Life (Japão)

Melhor Ator

Julio Andrade por “Betinho: No Fio da Navalha” (Brasil)

Haluk Bilginer por “Sahsiyet” (Turquia)

Laurent Lafitte por “Tapie” (França)

Timothy Spall por “The Sixth Commandment” (Reino Unido)

Betinho: no fio da navalha Globoplay/divulgação

Melhor Atriz

Adriana Barraza por “O Último Vagão” (México)

Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying por “Fome” (Tailândia)

Sara Giraudeau por “Tout va bien” (França)

Jessica Hynes por “There She Goes” (Reino Unido)

Melhor Comédia

Uma Dose Diária de Sol (Coréia do Sul)

Deadloch (Austrália)

Divisão Palermo (Argentina)

HPI – Terceira Temporada [HIP] (França)

Documentário

A Bilionária, o Mordomo e o Namorado (França)

Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story (Reino Unido)

The Exiles (Singapura)

Transo (Brasil)

Transo Globoplay/divulgação

Série Dramática

Les Gouttes de Dieu (França)

The Newsreader (Austrália)

O Gerente da Noite (Índia)

Iosi, o Espião Arrependido (Argentina)

Programa de Entretenimento sem Roteiro

Die Brug (África do Sul)

Me Caigo De Risa (México)

Restaurant Misverstand (Bélgica)

The Summit (Austrália)

Série de Curta Duração

Kweens of the Queer Underground (Austrália)

La Vida de Nosotras (Chile)

Punt de no Retorn (Espanha)

Kenshiro ni Yoroshiku (Japão)

Documentário Esportivo

Brawn: Uma História Incrível da F1 (Reino Unido)

Tan Cercas de la Nubes (México)

Tour de France: No Coração do Pelotão (França)

WHO I AM Paralympic (Japão)

Novela

La Promesa (Espanha)

Rigo (Colômbia)

Safir (Turquia)

Salón de té La Moderna (Espanha)

Minissérie ou Filme para TV

Anderson Spider Silva (Brasil)

Deaf Voice: A Sign-Language Interpreter in Court (Japão)

Depois da Cabana (Alemanha)

The Sixth Commandment (Reino Unido)

Anderson Spider Silva Prime Video/divulgação

Animação para Crianças

Acorda, Carlo! (Brasil)

Mystery Lane (França)

Tubacão (Singapura)

Tabby McTat (Reino Unido)

Acorda, Carlo! Netflix/divulgação

Programa para Crianças

De Mensenbieb (Holanda)

La Vida Secreta de tu Mente (México)

My Life: Eva’s Having a Ball (Reino Unido)

The Takalani Sesame Big Feelings Special (África do Sul)

Live-Action para Crianças

Dodger (Reino Unido)

En af Drengene (Dinamarca)

Escola De Quebrada (Brasil)

Gong! My spectRacular Life (Alemanha)

Escola de Quebrada Paramount+/divulgação

