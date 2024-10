Humberto Maruchel Relembre trajetória de Liam Payne, cantor britânico que morreu aos 31 anos

Na última quinta-feira (16), fãs de todo o mundo foram surpreendidos pela notícia da morte do cantor Liam Payne , ex-integrante da banda britânica de pop One Direction. Liam tinha apenas 31 anos e foi encontrado sem vida em um hotel em Buenos Aires, na Argentina, após ter caído do terceiro andar em um pátio interno do estabelecimento.

Antes do incidente, a polícia local havia sido acionada devido a reclamações sobre um “homem agressivo que poderia estar sob os efeitos de drogas e álcool” , segundo um comunicado oficial. O cantor deixa um filho, Bear Grey Payne , de 7 anos, fruto de sua relação com Cheryl Cole.

Durante a viagem, Liam estava acompanhado de Niall Horan , seu ex-colega de banda, que se encontrava em turnê pela América do Sul. Em nota, a família de Liam expressou seu luto: “Liam viverá para sempre em nossos corações, e nós o lembraremos por sua alma gentil, divertida e corajosa. Estamos nos apoiando da melhor forma possível como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível.”

Liam nasceu em 1993, em Wolverhampton, Inglaterra. Quando criança, sonhava em ser atleta, mas a descoberta de sua vocação musical ocorreu ainda no período do colégio. Ele continuou seus estudos em tecnologia musical no Wolverhampton College .

Aos 12 anos, já estava envolvido em produções da Pink Productions, um grupo de artes cênicas. Em 2008, aos 14 anos, decidiu tentar a sorte no programa The X Factor , onde se apresentou com a canção “Fly Me to the Moon”, de Frank Sinatra . Embora tenha sido eliminado na fase final da competição, retornou em 2010, quando se juntou a Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, formando a banda One Direction. A criação do grupo contou, em parte, com a escolha da cantora Nicole Scherzinger , ex-integrante do Pussycat Dolls.

Juntos, eles lançaram cinco álbuns, sendo o primeiro, Up All Night , lançado em 2011. O grupo vendeu mais de 65 milhões de álbuns em todo o mundo. Em 2015, a banda anunciou seu fim, e seus integrantes seguiram carreiras solo. Liam já havia revelado ter problemas com álcool, mas estava em recuperação. Em entrevista à IFL TV no ano passado, ele afirmou: “Estou sóbrio agora, há mais de 100 dias (…) Estou me sentindo incrível, realmente muito bem, e o apoio dos fãs tem sido realmente muito bom, então estou super feliz.”

Seu primeiro disco solo, Strip That Down , foi lançado em 2017. Um de seus maiores hits foi com Rita Ora em “For You”. Abaixo, relembre essa e outras canções que marcaram a carreira do músico:

“For You” feat. Rita Ora

“Polaroid” com Jonas Blue e Lennon Stella

“Stip That Down” feat. Quavo

“Get Low” com Zedd

“Bedroom Floor”

