Bravo 5 livros por Eliana Alves Cruz

Jornalista por formação, Eliana Alves Cruz nasceu em 1966, no Rio de Janeiro. No seu campo de trabalho, participou de inúmeros eventos nacionais ligados ao esporte aquático, sendo também responsável por um site voltado para o resgate da presença negra no esporte.Já como escritora, se destaca na ficção. Seu primeiro romance, “Água de barrela”, é fruto de cinco anos de pesquisa sobre a história de sua família desde os tempos da escravidão. Em 2015, o livro foi contemplado em primeiro lugar no Prêmio Oliveira Silveira , concurso promovido pela Fundação Cultural Palmares . Como roteirista, foi chefe de sala do seriado “Capoeiras”, da Disney+, e fez parte da sala da série “Anderson Spider Silva”, da Paramount+, canal para o qual também desenvolveu o projeto “Narrativas Negras”. Agora, como convidada da Flip, a escritora debate jornalismo, literatura e resistência.

Quarto de Despejo , Carolina Maria de Jesus

Acho que todo brasileiro e toda brasileira tinham que ler este livro antes dos 15 anos, na escola. Todo mundo tinha que ler isso. Seríamos outro país se todo mundo tivesse lido em tenra idade Carolina Maria de Jesus . Conforme viramos as páginas, vamos descortinando um grupo invisibilizado pelas políticas públicas e pela sociedade como um todo: as mulheres negras e pobres desta nação. Tudo é surpreendente. Não apenas o conteúdo, como a forma. Apesar dos erros gramaticais e de grafia, me encanta o vocabulário dela, as palavras que usa e como as usa… Uma pessoa absolutamente genial e inteligentíssima.

Negras Raízes , Alex Haley

Quando li, nunca imaginei que um dia alguém no Brasil pudesse fazer algo semelhante… muito menos eu! Os mitos de que não temos nenhum registro que possa nos levar aos nossos antepassados paralisam qualquer iniciativa. Realmente muita coisa se foi, mas existem meios de recuperar muitas histórias. Alex me fez desejar o Água de Barrela a vida inteira. Ele me fez olhar para trás, mas de olho num futuro mais consciente e menos sofrido.

Cem Anos de Solidão , Gabriel García Márquez

O mundo fantástico deste livro me jogou literalmente em outra dimensão. Li na adolescência e acho que ele me mostrou como a literatura pode tudo e como um mundo mágico e surreal pode ser ao mesmo tempo tão próximo de nós e com pontos que tocam nossa realidade e intimidade. A fluidez da escrita dele me conquistou para sempre.

Memórias Póstumas de Brás Cubas , Machado de Assis

A ironia, a forma de contar, a descrição dos personagens. Machado é um mestre e funciona como certas músicas, que limpam os ouvidos. Ele é tão magistral contando uma história que volta e meia temos que ler de novo e mais uma vez.

Ou Isto ou Aquilo , Cecília Meireles

Um livro delícia da infância! Um clássico que me fazia imaginar as cenas, desenhá-las… Lembro que o poema que dá título ao livro me dava uma agonia, pois escolher não é fácil até hoje! Muito lindo como um texto pode falar de coisas tão profundas a uma criança, pois a vida é mesmo escolher o tempo todo. As opções podem ir se sofisticando, mas são sempre “ou isto ou aquilo”.