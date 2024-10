Humberto Maruchel Mouhamed Harfouch lê Chico Buarque

Este é um mês especial para os amantes da literatura . Isso porque acontecerá a 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) , entre os dias 9 e 13 de outubro. Para celebrar esse momento, convidamos o Mouhamed Harfouch, que interpretou o músico na série “Betinho – No Fio da Navalha”, para ler o livro “Bambino a Roma”, de Chico Buarque , publicado pela Companhia das Letras .

O ator tem mais de 40 produções teatrais em seu currículo, incluindo obras como “Auto do Novilho Furtado”, “A História de Nós 2”, e os musicais “Ou Tudo ou Nada” e “Copacabana Palace – O Musical”. Seu mais recente trabalho é “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, uma comédia que mostra a luta de uma mãe obcecada para dar ao filho um futuro digno de sua classe social.

Ele também produziu o espetáculo infantil “Meu Anjinho” em 2000 e, em 2022, protagonizou seu primeiro monólogo, “Homem de Lata”, realizado inteiramente online. Na televisão, participou de diversas novelas e séries, como “Pé na Jaca”, “Cordel Encantado”, “Amor à Vida”, “Órfãos da Terra” e “Amor Perfeito”. Reconhecido por seu talento, Harfouch já recebeu prêmios como o Zilka Salaberry de Melhor Ator por “As Aventuras das 20.000 Léguas Submarinas” e uma indicação de Melhor Ator de Musical no Prêmio Bibi Ferreira por “Ou Tudo ou Nada”, dirigido por Tadeu Aguiar .

O livro, por sua vez, conta a história de um menino que explora sua nova cidade através de um mapa-múndi que cobre a parede do seu quarto. Após superar a náusea da viagem do Brasil à Itália, ele traça rotas pelas ruas de Roma, relembrando momentos marcantes de sua infância, como as descobertas do desejo, as partidas de futebol com Amadeo, as experiências escolares e sua paixão juvenil por Sandy L. Montado em sua bicicleta cromada, o menino navega pelo local, equilibrando memórias e imaginação, enquanto reflete sobre sua relação com a família e as experiências formativas que moldaram seu passado.

Bambino a Roma, de Chico Buarque Editora Companhia das Letras/divulgação

