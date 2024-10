Humberto Maruchel FLIP 2024: confira as mesas mais aguardadas desta edição

Atenção, amantes da literatura! A 22ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) está prestes a começar. O evento, que acontecerá de 9 a 13 de outubro na encantadora cidade de Paraty, tem como objetivo promover a pluralidade de visões e sensibilidades contemporâneas por meio da literatura e de discussões com autores e pesquisadores da área.

Nesta edição, a Flip homenageia João do Rio , pseudônimo de Paulo Barreto (1881-1921), um dos mais importantes autores do início do século XX no Rio de Janeiro. Cronista prolífico, crítico de arte e romancista, ele revolucionou o jornalismo com um estilo que mesclava literatura e reportagem. Também foi pioneiro na crônica moderna, retratando a vida urbana e as transformações sociais de sua época.

Relacionadas Literatura Prêmio Oceanos de Literatura anuncia os semifinalistas

Literatura 100 livros essenciais da literatura brasileira: ‘A Moreninha’

Literatura Literatura, carinho e um bolo divino caracterizam a nova livraria bibla

Com uma carreira marcada por uma observação atenta das ruas e do povo, João do Rio tornou-se um porta-voz de grupos marginalizados na imprensa da época. Seu legado inclui 25 livros e mais de 2.500 textos publicados , refletindo sua visão única sobre a Belle Époque carioca e a busca por um ideal de vida “civilizada”, ao mesmo tempo em que se conectava com as vozes das comunidades menos privilegiadas.

Por sua vez, a curadoria da Flip 2024 está a cargo de Ana Lima Cecilio , que possui mais de 20 anos de experiência no universo editorial, abrangendo edição, clubes de leitura e curadoria literária.

Continua após a publicidade

Para aqueles que pretendem visitar Paraty, selecionamos as melhores mesas da programação principal. Confira abaixo:

Da Poeira que Viemos

Data: Qui, 10.10

Horário: 12h

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Léonora Miano e Eliana Alves Cruz

Mediação: Adriana Ferreira Silva

Duas romancistas discutem questões desafiadoras da vida na diáspora, como racismo, a posição da mulher e o embranquecimento. Elas compartilham experiências de dor e resistência, enfatizando a luta e a alegria das mulheres que enfrentam essas violências.

A Vida Secreta das Emoções

Data: Qui, 10.10

Horário: 15h

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Ilaria Gaspari e Marcela Dantés

Mediação: Natalia Timerman

Continua após a publicidade

Ilaria Gaspari , filósofa, explora a filosofia antiga para compreender o mundo atual, enquanto Marcela Dantés utiliza a psicanálise moderna para criar histórias atemporais. Ambas investigam as narrativas internas que moldam a experiência humana.

Inventar na América Latina

Data: Qui, 10.10

Horário: 17h00

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Joca Reiners Terron e Juan Cárdenas

Mediação: Noemi Jaffe

Dois renomados autores latino-americanos dialogam sobre seus romances mais recentes e como a emergência climática impacta mesmo as pequenas cidades. Suas reflexões são guiadas pela herança do realismo mágico e pela destreza literária.

Dormindo com o inimigo

Data: Qui, 10.10

Horário: 19h

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Mark Coeckelbergh e Danny Caine

Mediação: Fabiana Moraes

Continua após a publicidade

Inteligência artificial, política de uso de dados, escolhas de consumo: as big techs estão em toda parte e comandam o mundo com sua rede silenciosa. Uma mesa para refletir sobre como elas influenciam nosso modo de consumir, trabalhar, criar e viver.

Rádio Novelo Apresenta

Data: Sex, 11.10

Horário: 21h

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Apresentação: Branca Vianna

Reportagens: Flora Thomson Deveaux, Vitor Hugo Brandalise, Évelin Argenta, Natália Silva e Paula Scarpin

Música Original: Stela Nesrine

Inspirado em João do Rio, este programa inédito apresenta histórias ocultas nas ruas, incluindo crimes e a saga de um anti-herói urbano. O programa revela narrativas fascinantes sobre a vida nas cidades.

O amor político

Data: Sábado, 12 de outubro

Horário: 10h00

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores:Brigitte Vasallo e Geni Núñez

Mediação: Nanni Rios

Continua após a publicidade

Esta mesa une duas pensadoras que, apesar de partirem de experiências distintas, abordam a questão dos relacionamentos monogâmicos como a base da sociedade. O debate explora a ancestralidade dos povos originários e a busca por relações mais saudáveis no futuro.

Mesa Extra: Cessar o Fogo

Data: Sáb, 12.10

Horário: 21h30

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Txai Suruí e Pablo Casella

Mediação: Giovana Girardi

Diante das queimadas recentes, dois autores falam sobre a necessidade urgente de discutir políticas públicas para enfrentar a crise climática, enfatizando que combater incêndios é mais do que apenas apagar o fogo.

A Memória dos Homens

Data: Sáb, 12.10

Horário: 17h

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Mohamed Mbougar Sarr e Jeferson Tenório

Mediação: Rita Palmeira

Continua após a publicidade

Um autor resgata a ancestralidade por meio do legado, enquanto o outro busca fazer as pazes com sua história. Juntos, eles abordam temas como masculinidade e injustiça, celebrando o poder da palavra e da literatura.

O Poder da Narrativa

Data: Dom, 13.10

Horário: 10h

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Carla Madeira, Silvana Tavano e Mariana Salomão Carrara

Mediação: Adriana Couto

Em um momento em que a literatura parece ser negligenciada, esses autores trazem obras que renovam a vocação de contar histórias, lembrando o impacto que personagens e enredos têm em nossas vidas.

A Reinvenção pela Literatura

Data: Sáb, 12.10

Horário: 19h30

Local: Auditório da Matriz, Praça da Matriz

Autores: Édouard Louis

Mediação: Paulo Roberto Pires

Criado em um contexto de desigualdade e preconceito, o autor francês transforma sua vida por meio da literatura, abordando sua experiência para refletir sobre a luta coletiva por uma sociedade mais justa.