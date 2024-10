Beatriz Magalhães Descubra o calendário de premiações de música de 2025

A expectativa em torno do Grammy Awards 2025 já domina o cenário musical, com diversos artistas apostando em suas melhores produções na busca pelo cobiçado gramofone dourado, símbolo máximo da excelência na indústria da música. Embora a cerimônia de gala, que ocorre tradicionalmente ocorra em fevereiro, seja um dos momentos mais aguardados, ela é apenas um destaque do calendário repleto de premiações que celebram aartesonora ao longo do ano.

Realizado pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos , o Grammy consagra a grandiosidade e a qualidade artística e técnica damúsicaem suas diversas formas. Sua relevância é comparável ao Oscar, Emmy e Tony, que representam as maiores honrarias no cinema, na televisão e no teatro, respectivamente, consolidando-o como uma das mais prestigiadas premiações do entretenimento nos Estados Unidos.

A proximidade do evento intensifica a ansiedade no mundo musical, especialmente com as apostas para a disputada categoria de “Gravação do Ano”. Em 2025, a competição promete ser acirrada, com grandes nomes como Billie Eilish, Ariana Grande, Beyoncé, entre outros concorrentes.

A seleção da música que representará cada artista é uma decisão estratégica e cuidadosamente planejada, envolvendo equipes que refletem sobre o impacto de suas produções no ano anterior. Billie Eilish escolheu a emocionante “BIRDS of a FEATHER”, enquanto Sabrina Carpenter aposta na envolvente “Espresso”.

Taylor Swift optou por “Fortnight (Feat. Post Malone)”, que estreou no topo da Billboard Hot 100. Ariana Grande e Beyoncé completam a lista com suas canções “we can’t be friends (Wait for your love)” e “TEXAS HOLD ‘EM”, respectivamente, mostrando que a noite será cheia de grandes emoções.

Mapeando os Grandes Eventos de 2024-2025

Enquanto o Grammy se destaca por sua avaliação criteriosa da Academia, o American Music Awards (AMA) e o MTV Video Music Awards (VMA) se consagram pela força do voto popular. As premiações, com características distintas, refletem a pluralidade da indústria musical e a paixão dos fãs por seus artistas favoritos.

Para que você não perca nenhum detalhe, confira o calendário das principais premiações musicais do ano, com datas já confirmadas e outros que estão por vir no próximo ano:

Outubro 2024

American Music Awards (AMA): 6 de outubro

6 de outubro Billboard Latin Music Awards: 20 de outubro

Novembro 2024

Indicações ao Grammy Awards : 8 de novembro

: 8 de novembro MTV Europe Music Awards : 10 de novembro

: 10 de novembro Grammy Latino: 14 de novembro

14 de novembro Billboard Music Awards : 17 de novembro

Dezembro 2024

Prêmio Multishow : 3 de dezembro

: 3 de dezembro Women’s Music Event Awards: 19 de dezembro

Fevereiro 2025

People’s Choice Award : 25 de fevereiro

Março 2025

Billboard Women in Music: data a definir

Junho 2025

Prêmio da Música Brasileira (PMB) : data a definir (geralmente acontece no primeiro semestre)

: data a definir (geralmente acontece no primeiro semestre) BET Awards : data a definir

Setembro 2025

MTV Video Music Awards (VMA): data a definir

data a definir Mercury Prize : data a definir