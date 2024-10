Humberto Maruchel Acervo histórico do Teatro Sérgio Cardoso é aberto ao público

O acervo histórico do Teatro Bela Vista , o atual Teatro Sérgio Cardoso , em São Paulo, agora está disponível para acesso público após a conclusão de um extenso processo de digitalização. O material inclui uma gama de documentos que revelam a história de um dos locais mais importantes da cidade, entre os quais fotografias de montagens e ensaios, textos dramáticos, registros de ensaios, esboços detalhados de figurinos e cenários, além de críticas e reportagens que retratam as atividades culturais ao longo dos anos.

Todo esse conteúdo pode ser acessado no banco de dados da Amabile – Arquivo da Memória Artística Brasileira , mantido pela Unifesp , que se tornou um repositório essencial para pesquisadores e entusiastas da área.

A digitalização foi uma iniciativa liderada por Sylvia Cardoso Leão , filha de Sérgio Cardoso e Nydia Licia , que contou com a colaboração da Grifo Projetos Históricos e Culturais . O financiamento veio do ProAC (Programa de Ação Cultural) do governo estadual. Sylvia assumiu a tarefa de preservar o legado de seus pais, que desempenharam papéis centrais no desenvolvimento da dramaturgia brasileira, especialmente nos anos 1950 e 1960, quando a cena cultural paulistana ainda estava em formação.

Sérgio Cardoso, que dá nome ao teatro desde 1980, é reconhecido por sua dedicação e intensidade nos palcos. Em 1956, ele e Nydia Licia, sua esposa na época, fundaram o Teatro Bela Vista. O local rapidamente se destacou como um centro de inovação e resistência cultural, oferecendo um espaço onde artistas podiam se expressar de forma ousada, mesmo nos tempos da ditadura militar .

O acervo digitalizado conta com mais de 1.200 itens, que não apenas documentam a trajetória do espaço, mas também revelam detalhes da produção artística do casal. Fotografias dos bastidores e de montagens, manuscritos de peças e correspondências revelam a efervescência cultural do período e a forma como os dois, junto a outros colaboradores, ajudaram a construir uma identidade artística para a cidade de São Paulo.

<p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo <p>teatro-bela-vista-acervo</p> Teatro Bela Vistaarquivo

Continua após a publicidade

O processo enfrentou diversos desafios. Iniciado há mais de cinco anos, o projeto foi interrompido, principalmente pela dificuldade de conseguir financiamento durante a pandemia, momento em que os esforços estavam direcionadas em oferecer apoio à classe artística. Em 2022, foi retomado com o suporte do edital, e a digitalização foi concluída em um ano. O processo também inclui a preservação de anotações pessoais de Sérgio Cardoso, que oferecem um vislumbre de seu processo criativo e de sua visão sobre o papel do teatro na sociedade.

Após o divórcio de Sérgio e Nydia, foi ela quem assumiu a gestão do teatro, enfrentando pressões para manter o espaço aberto e em atividade. Afinal, não parecia comum que uma mulher estivesse frente de um negócio dessa magnitude. Sua atuação, no entanto, permitiu que o lugar continuasse a ser um lugar de resistência cultural e um berço para o desenvolvimento da dramaturgia nacional. Além de sua contribuição como atriz e diretora, Nydia mais tarde se destacou na literatura , recebendo o Prêmio Jabuti pela biografia “ Raul Cortez – sem medo de se expor “, em que celebra outro ícone dos palcos brasileiros.