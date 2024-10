Humberto Maruchel Esboços de Arnaldo Antunes ganham destaque em exposição

Os rascunhos do músico e poeta Arnaldo Antunes são tema central da segunda edição do projeto “ Diálogos Contemporâneos – Acervo IAC ” no Instituto de Arte Contemporânea, em São Paulo. A iniciativa busca dar visibilidade aos documentos do acervo, proporcionando releituras à luz de debates atuais e estabelecendo diálogos com outros artistas.

A exposição “Rascunhos” expõe o processo criativo de Antunes ao longo de sua carreira. Curada por Daniel Rangel , ela revela materiais que resultaram em diferentes expressões artísticas. Para o artista, esse ato de exposição é ainda mais especial pois revela seus pensamentos em meio à criação.

“Tem coisas de várias épocas, desde os anos 80 até hoje, pescadas dos cadernos e gavetas. Algumas se tornaram canções, outras poemas, depois publicados em livros” Arnaldo Antunes



A mostra também destaca a importância da caligrafia, que, segundo ele, oferecem mais profundidade e nuances às palavras. “Tenho uma paixão pela coisa caligráfica, porque, de certa forma, há uma correspondência no que faço com as canções. É como se fosse uma entonação gráfica. A curvatura do traço, a espessura, o tremor da mão, a exposição das letras na página, a velocidade do traço… Tudo isso entoa na melodia, sugerindo e dando mais sentidos do que as próprias palavras estão dizendo.”

O curador, com quem Antunes já trabalhou em outras ocasiões, destaca que o acaso e a variação são elementos centrais nas obras do músico: “O gesto caligráfico, o escorrer do nanquim, as colagens verbais, fonéticas e visuais, a incorporação do acaso e a insistente variação de uma mesma ideia outra, quase igual, são procedimentos que atravessam o processo criativo de Arnaldo Antunes.”

Os poemas visuais de Antunes dialogam com obras do acervo de outros grandes nomes contemporâneos, como Antonio Dias , Carmela Gross e Regina Silveira , enfatizando o papel dos rascunhos como parte crucial da experimentação e criação artística.

Os escritos originais de Arnaldo Antunes servem como base para diálogos processuais e visuais com o acervo do IAC. A maioria dos trabalhos inéditos utiliza técnicas de pintura escrita sobre diversos tipos de papel, com finalizações digitais em alguns casos. A seleção dos rascunhos do IAC foi guiada por semelhanças visuais, rítmicas e metodológicas, destacando processos criativos compartilhados, como experimentos, acasos e metodologias diversas.

Rascunhos - Arnaldo Antunes Instituto de Arte Contemporânea – Av. Dr. Arnaldo, 120/126, Consolação

Até 07 de dezembro de 2024. De terça a sexta-feira, das 11h às 17h. Sábados e feriados, das 11h às 16h