Humberto Maruchel Invertendo os papéis: Pedro Bial é o entrevistado deste episódio de Emoção Criativa

Pedro Bial é jornalista, apresentador de televisão e escritor. Ele foi correspondente internacional da TV Globo, cobrindo momentos icônicos como a queda do Muro de Berlim. É amplamente reconhecido por seu trabalho à frente do “Big Brother Brasil” e do talk show “Conversa com Bial”. Além disso, dirigiu documentários e possui uma carreira literária de renome, publicando obras que incluem biografias, poesias e crônicas.

“A gente falou muito da minha infância e havia uma certa clareza, umas certezas, a tal autoconfiança, aliás, a autoconfiança só existe a partir da base da inconsequência”, declarou o jornalista. “Acreditar que você pode alguma coisa. Se você for parar para pensar, você vai ver que você não faz nada. A autoconfiança, ela é inconsequente por essência.”

Escute o episódio completo abaixo: