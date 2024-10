Humberto Maruchel Festival de Cinema do Rio terá estreia do novo filme de Pedro Almodóvar

De 3 a 13 de outubro, o Rio de Janeiro será o epicentro do cinema internacional com a 26ª edição do Festival do Rio . Reconhecido por cineastas, profissionais do audiovisual e cinéfilos, o evento exibe mais de 250 filmes , nacionais e internacionais, promovendo trocas culturais com os principais festivais do mundo.

A programação inclui a tradicional Première Brasil, com a Competição Oficial e a seção Novos Rumos, além de mostras temáticas e exibições Hors Concours. Destaques internacionais premiados nos festivais de Cannes, Veneza e Toronto serão exibidos nas salas de cinema, como é o caso do longa “O quarto ao lado”, de Pedro Almodóvar . Assim como obras que celebram narrativas LGBTQIAPN+ , que irão concorrer ao Prêmio Felix, que comemora 10 anos em 2024.

A Gala de Abertura, marcada para 3 de outubro no Cine Odeon – CCLSR, trará a exibição de Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Já a Gala de Encerramento exibirá Maníaco do Parque, de Maurício Eça, estrelado por Silvero Pereira.

O festival terá como sede o Armazém da Utopia, no Cais do Porto, e contará com 12 cinemas espalhados por 22 salas da cidade, ampliando o circuito em relação ao ano anterior e incluindo novas salas na Zona Norte.

Os ingressos estarão disponíveis em breve no site Ingresso.com e, durante o festival, poderão ser adquiridos também nas bilheterias dos cinemas.

Confira alguns dos destaques da programação:

Selena Gomez como Emilia Pérez Festival do Rio/divulgação

Emilia Pérez, de Jacques Audiard

Superqualificada, mas desvalorizada, a advogada Rita trabalha em uma empresa que prefere encobrir crimes a buscar a justiça. Sua vida muda ao receber uma proposta inusitada: ajudar um chefe de cartel a se aposentar e desaparecer, pois ele deseja se transformar na mulher que sempre sonhou ser. O filme musical recebeu o Prêmio do Júri e o Prêmio de Melhor Atriz em Cannes 2024, com atuações de Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez e Zoe Saldaña.

Quinta, 3/10, às 19h30 – Cine Odeon – CCLSR

Sexta, 4/10, às 21h45 – Cine Odeon – CCLSR

Terça, 8/10, às 18h20 – Reserva Cultural Niterói 3

Sexta, 11/10, às 21h15 – Estação NET Botafogo 1

Julianne Moore e Tilda Swinton em O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar Festival do Rio/divulgação

O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar

Ingrid e Martha foram grandes amigas na juventude, quando trabalhavam juntas em uma revista. Ingrid seguiu carreira como escritora de autoficção, enquanto Martha se tornou correspondente de guerra, e a vida as afastou. Anos depois, elas se reencontram em uma circunstância inesperada e marcante. Filme vencedor do Leão de Ouro em Veneza 2024.

Sexta, 4/10, às 19h30 – Cine Odeon – CCLSR

Quinta, 10/10, às 16h30 – Estação NET Botafogo 1

Sábado, 12/10, às 19h30 – Estação NET Gávea 5

Janis Joplin Ricky Ferreira/divulgação

Janis – Amores de Carnaval, Memórias de Ricky Ferreira e Convidados, de Ana Isabel Cunha

No verão de 1970, Janis Joplin, ícone da contracultura, veio ao Brasil em busca de se afastar da heroína. Durante sua breve e intensa passagem, viveu seu último Carnaval, foi expulsa do Copacabana Palace, fez topless e encontrou um grande amor. O documentário explora imagens do fotógrafo Ricky Ferreira, revelando a intimidade da cantora, cujo estilo hippie contrasta com o autoritarismo da época, abordando temas como feminismo, liberdade e amores livres.

Sexta, 4/10, às 18h15 – Estação NET Gávea 3

Sábado, 5/10, às 14h30 – Estação NET Rio 5

Domingo, 6/10, às 16h00 – Cine Santa Teresa

A queda do céu Festival do Rio/divulgação

A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

O documentário, inspirado no poderoso testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, explora o ritual Reahu, no qual a comunidade de Watorikɨ se une para segurar o céu. Com uma crítica contundente ao “povo da mercadoria”, ao garimpo ilegal e às epidemias trazidas por forasteiros, o filme destaca a rica cosmologia Yanomami e a força geopolítica dos espíritos xapiri, convidando o público a sonhar além das limitações atuais.

Sexta, 11/10, às 19h15 – Estação NET Gávea 4

Sexta, 11/10, às 19h15 – Estação NET Gávea 5

Sábado, 12/10, às 13h30 – Cine Odeon – CCLSR

O Maníaco do Parque, de Maurício Eça Festival do Rio/divulgação

O Maníaco do parque, de Maurício Eça

A história do maior serial killer brasileiro, o motoboy Francisco, que na década de 1990 foi condenado por atacar 23 mulheres, assassinar dez delas e esconder seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. Os detalhes da sua psicopatia são revelados por Elena, uma repórter iniciante que enxerga na investigação dos crimes cometidos pelo maníaco a grande chance de sua carreira. Enquanto Francisco vive livre, patinando pelos parques e atacando vítimas, sua fama na mídia sensacionalista cresce vertiginosamente, gerando pânico na capital paulista.

Sábado, 12/10 19:30 – Cine Odeon – CCLSR

