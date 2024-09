Humberto Maruchel “Lispectorante”: filme de Renata Pinheiro retrata o universo de Clarice Lispector

Glória Hartman , uma mulher madura em crise existencial e financeira, retorna à sua cidade natal, agora em decadência. Durante essa jornada, ela descobre uma fenda nas ruínas da casa onde Clarice Lispector viveu, através da qual começa a presenciar cenas extraordinárias. Esses acontecimentos fantásticos alteram o curso de sua vida, oferecendo uma nova perspectiva.

Essa é a sinopse do novo filme de Renata Pinheiro (Carro Rei), “ Lispectorante ”. O longa tem estreia prevista nos cinemas para 2025 e será exibido pela primeira vez no Festival de Cinema do Rio , que acontece entre os dias 3 e 13 de outubro, em diversos cinemas no Rio de Janeiro. No elenco estão Marcélia Cartaxo (que protagonizou “A Hora da Estrela”, em 1985), Pedro Wagner e Grace Passô .

A diretora Renata Pineiro

“Lispectorante não nasceu de um algoritmo, ou de uma comoção, não é sobre um problema social, não é sobre uma estatística assustadora. É um filme sobre o esquecido, ignorado, inexistente. Sobre a alma, sobre a alma de uma mulher de quase 60 anos, uma cidade abandonada, um sobrado em ruínas e um andarilho romântico”, conta a cineasta Renata Pinheiro. “O longa se passa durante as semanas que antecedem um carnaval de rua, na vida de uma mulher que, assim como os artistas, tem a necessidade de transformar as coisas para tornar a realidade maior!”

Renata Pinheiro é cineasta, diretora de arte e artista plástica brasileira. Estreou no cinema como diretora de arte do curta “Texas Hotel” (1999) e ganhou destaque com o longa “Amarelo Manga” (2002), de Cláudio Assis. Sua estreia como diretora ocorreu em 2009 com o curta Superbarroco, selecionado para o Festival de Cannes. Pinheiro também dirigiu “Amor, Plástico e Barulho” (2013) e “Açúcar” (2017).

Assista ao teaser do filme em primeira mão:

Serviço:

Saiba onde e quando assistir a “Lispectorante” no Festival de Cinema do Rio:

Quinta-feira, 10 de outubro

19:15* – Estação NET Gávea 4

19:15* – Estação NET Gávea 5

Sexta-feira, 11 de outubro

13:30 – Cine Odeon – CCLSR