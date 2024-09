Humberto Maruchel Dia Internacional do Podcast: 5 programas de cultura indicados pela Bravo!

O podcast ganhou popularidade no Brasil durante a pandemia e, desde então, se tornou uma verdadeira febre, comparável ao que a rádio foi em seu auge. Hoje, 30 de setembro, é celebrado o Dia Internacional do Podcast , uma data criada para reconhecer o impacto dessa mídia na comunicação, educação e entretenimento, além de sua importância como plataforma para divulgar histórias, ideias e experiências. Vale ressaltar que a data foi estabelecida em 2013, nos Estados Unidos. Para comemorar, indicamos cinco opções brasileiras que abordam arte e cultura. Confira:

<span class="hidden">–</span> Emoção Criativa/divulgação

Emoção Criativa

Emoção Criativa é um podcast da Revista Bravo! voltado para artistas, criadores e profissionais da indústria criativa. Apresentado pelo multiartista Pedro Garcia, finalista do prêmio Jabuti, o programa busca ajudar os ouvintes a encontrarem seu potencial e a se posicionarem no mercado.

<span class="hidden">–</span> Conversas sobre Artes Visuais/divulgação

Conversas sobre artes visuais

Criado em 2018, “Conversas sobre artes visuais” foi pioneiro ao abordar exclusivamente o tema das artes visuais em português. Com o objetivo de evitar a linguagem técnica e inacessível, o programa promove diálogos abertos e democráticos sobre arte. A proposta é mostrar que ela pode ser apreciada além dos espaços tradicionais, como museus e galerias.

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Clube do Livro/divulgação

Clube do livro Eldorado

Apresentado por Roberta Martinelli, o podcast “Clube do Livro” é dividido em duas partes. Na primeira, Roberta conversa com um leitor, trocando diferentes interpretações sobre uma obra literária, influenciadas pelas vivências pessoais. Na segunda, ela entrevista o autor, pesquisador ou tradutor, oferecendo uma visão mais profunda, mas não necessariamente definitiva, sobre a narrativa.

<span class="hidden">–</span> Sambas Contados/divulgação

Sambas contados, com Emicida

No documentário musical Sambas Contados, Emicida explora em 10 episódios as histórias mais fascinantes do samba, destacando a contemporaneidade e o legado modernista do ritmo. No episódio “Tia Ciata – O eterno retorno dos quintais”, por exemplo, ele relembra a influência dessa personalidade icônica para a preservação e disseminação do gênero.

<span class="hidden">–</span> Quarta Capa/divulgação

Quarta capa

No programa, Tatiany Leite, do projeto Vá ler um Livro, assume como apresentadora e roteirista. A cada episódio quinzenal, ela traz autores, artistas e criadores para conversas leves e divertidas, abordando temas como arte, saúde mental e imigração, sempre conectando os assuntos com a literatura e as sinopses da quarta capa.

Continua após a publicidade