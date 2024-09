Humberto Maruchel “Mickey 17”: filme estrelado por Robert Pattinson ganha primeiro trailer

Uma das grandes apostas cinematográficas de 2025 é o filme “ Mickey 17 ”, dirigido pelo aclamado cineasta sul-coreano Bong Joon Ho (vencedor do Oscar por “Parasita”). O longa, que teve seu primeiro trailer divulgado, é estrelado por Robert Pattinson e se trata de uma adaptação do romance homônimo, escrito por Edward Ashton .

A trama acompanha Mickey Barnes (interpretado por Pattinson), um “prescindível” em sua sétima versão, vivendo na colônia gelada de Niflheim, onde é enviado em missões suicidas em prol da humanidade. Após ser dado como morto em uma dessas tarefas, ele sobrevive e retorna à base apenas para descobrir que já foi substituído por Mickey8.

Agora, com dois Mickeys coexistindo, ambos enfrentam a ameaça de eliminação. Além disso, o personagem lida com a falta de memória, não se recordando das razões de suas mortes anteriores, o que desperta novos conflitos. O conceito de “prescindível” na trama refere-se a indivíduos que podem ser descartados ou substituídos, frequentemente designados para missões de extremo risco, nas quais a sobrevivência é improvável. Além de “Mickey 7”, Edward Ashton também publicou os livros “Three Days in April” e “The End of Ordinary”.

O título do filme foi alterado para “Mickey 17”, uma escolha do diretor que faz referência ao número de vezes que o personagem morre. No CinemaCon 2023, em Las Vegas, Bong Joon Ho descreveu a história como “uma jornada sobre um homem simples que, no fim, acaba salvando o mundo. É uma estranha versão da jornada do herói.”

Pattinson, por sua vez, expressou entusiasmo com a colaboração. “Sou fã do Bong há muitos anos; ele é meu herói. Quando me enviaram o roteiro, disseram: ‘Você vai adorar, mas o papel é impossível.’ Isso foi extremamente empolgante para mim. Achei o roteiro o mais incomum, bizarro e engraçado.”

O elenco também inclui Naomi Ackie (“Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker”), Steven Yeun (“Não! Não Olhe!”), além dos indicados ao Oscar Toni Collette (“Hereditário”) e Mark Ruffalo (“Pobres Criaturas”). O lançamento está previsto para janeiro de 2025.