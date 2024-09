Humberto Maruchel Ainda Assim Me Levanto: conheça o cineclube da Bravo!, Reserva IMOVISION e HOA

Em parceria com a Reserva IMOVISION e a galeria HOA , a revista Bravo! realiza o Clube Internacional de Cinema , uma iniciativa dedicada à exibição e discussão de filmes que abordam questões culturais, sociais e identitárias. A primeira edição do evento, intitulada “ Ainda Assim Me Levanto “, é inspirada no poema de Maya Angelou e busca explorar temas de resistência e superação.

A programação é gratuita e acontece de 4 a 16 de outubro na galeria, em São Paulo. Ao todo, são 21 longas do catálogo IMOVISION. A curadoria coletiva destaca as narrativas frequentemente marginalizadas pelo cinema tradicional. O clube visa, ainda, criar um ambiente plural e promover diálogos sobre as experiências e histórias de diferentes comunidades.

Nesta edição, há produções de origens africana, afro-diaspórica, asiática, árabe e judaica. Além disso, será exibida uma seleção especial de narrativas que tratam sobre gênero e sexualidade, ampliando o debate sobre diversidade e inclusão. A lista também incluirá obras dirigidas por mulheres, reconhecendo a importância de suas perspectivas no cinema contemporâneo.

Abaixo, confira os selecionados:

Yomeddine (2018, Dir. Abu Bakr Shawky, Festivais: Cannes) – Duração: 97 min

Eu Não Sou Seu Negro (2016, Dir. Raoul Peck, Festivais: Oscar, Cannes) – Duração: 95 min

Continua após a publicidade

Varda por Agnès (2019, Dir. Agnès Varda, Festivais: Berlinale) – Duração: 115 min

Regra 34 (2022, Dir. Júlia Murat, Festivais: Locarno, Mostra SP) – Duração: 100 min

Saint Laurent (2014, Dir. Bertrand Bonello, Festivais: Cannes, César Awards) – Duração: 150 min

The Black Power Mixtape 1967-1975 (2011, Dir. Göran Olsson, Festivais: Sundance, Tribeca) – Duração: 92 min

Assunto de Família (2018, Dir. Hirokazu Kore-eda, Festivais: Cannes, Oscar) – Duração: 121 min

Continua após a publicidade

Árabes Também Dançam (2018, Dir. Sameh Zoabi, Festivais: Toronto) – Duração: 96 min

Eu Não Sou Uma Bruxa (2017, Dir. Rungano Nyoni, Festivais: Cannes, BAFTA) – Duração: 93 min

Clímax (2018, Dir. Gaspar Noé, Festivais: Cannes, Toronto) – Duração: 96 min

Dilili em Paris (2018, Dir. Michel Ocelot, Festivais: César Awards) – INFANTIL – Duração: 95 min

Azul é a Cor Mais Quente (2013, Dir. Abdellatif Kechiche, Festivais: Cannes, César Awards) – Duração: 180 min

Continua após a publicidade