“Senna”: confira imagens inéditas da série da Netflix

A aguardada superprodução brasileira da Netflix , “ Senna ” teve novas imagens divulgadas nesta quarta-feira (25). Nas imagens, o ator Gabriel Leone aparece com o icônico macacão vermelho de Ayrton Senna , o lendário piloto de Fórmula 1. A estreia está marcada para 29 de novembro de 2024.

As fotos também revelam, pela primeira vez, a caracterização de outros personagens importantes da série, como Lilian de Vasconcellos ( Alice Wegmann ), Viviane Senna ( Camila Márdila ), Nelson Piquet ( Hugo Bonemer ), Adriane Galisteu ( Julia Foti ), Xuxa Meneghel ( Pâmela Tomé ) e Neide Senna ( Susana Ribeiro) . A direção é assinada por Vicente Amorim e Júlia Rezende.

“Senna” é uma minissérie de seis episódios que retrata a trajetória do piloto desde o início de sua carreira na Fórmula 1 até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Além dos desafios e vitórias, a série busca explorar as dimensões pessoais do piloto que o tornaram um ícone mundial.

Em entrevista à Bravo! , Gabriel Leone comentou sobre o desafio que este papel representou em sua carreira. As filmagens, que começaram em meados de 2023 e duraram oito meses, foram o processo mais intenso de sua vida profissional. “Foi uma grande honra, pelo que ele representa para nós, brasileiros, e para o mundo todo. Cresci ouvindo histórias sobre o amor e a admiração que as pessoas tinham por ele”, disse o ator.

O artista explicou que a construção de seu personagem começou pela caracterização, como figurino e maquiagem, até alcançar a essência de Senna. “Fomos ajustando todos os detalhes – cabelo, nariz, orelhas – até enxergarmos Ayrton. Ao mesmo tempo, trabalhei para encontrar sua energia, postura e olhar. Só depois disso, nos sentimos prontos para filmar e mergulhar em sua história”, concluiu.

Confira o teaser abaixo:

