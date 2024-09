Humberto Maruchel Guilherme Terreri discute sua abordagem crítica através da drag queen Rita Von Hunty

Guilherme Terreri é ator, professor e comunicador, também conhecido por dar vida à ⁠Rita von Hunty⁠, sua persona drag, através da qual ele aborda temas sociais e culturais com um viés crítico e educativo. À frente do canal “⁠Tempero Drag⁠” no YouTube, ele utiliza sua plataforma para engajar o público em debates relevantes e acessíveis. Guilherme também já foi apresentador do programa de TV “Drag Me As A Queen” e colunista em diversas mídias, incluindo a Carta Capital e o programa Saia Justa, no canal GNT.

Seu sotaque do interior paulista, com o “t” no céu da boca e o “r” marcado no início das palavras, vem da ascendência italiana. Já seu nome e visual são compostos por diversas inspirações: há uma homenagem a diva do cinema hollywoodiano Rita Hayworth e à dançarina burlesca estadunidense Dita von Teese. A palavra “hunty”, por sua vez, é uma gíria usada entre drag queens nos Estados Unidos para demonstrar carinho ou admiração.

Nesse episódio do podcast Emoção Criativa, Pedro Garcia de Moura discute com Guilherme sua trajetória como ator, professor e comunicador, sua paixão por narrativas fragmentadas e como sua abordagem crítica e educativa através da drag queen Rita Von Hunty desafia normas sociais. Além disso, também revela momentos-chave que moldaram sua carreira e a importância da dualidade em sua expressão artística.

“Dentro de mim, e talvez eu suspeite que dentro de todo ser humano, habitam o médico e o monstro. A gente passa muito tempo na vida achando que a gente tem que fazer uma escolha com “ou”. E eu aprendi a fazer escolhas com “e”. Então, desconfia do médico, aposta no monstro.”

Escute o episódio completo na íntegra: