Beatriz Lourenço Em novo clipe, Lady Gaga dança no Louvre e brinca com Mona Lisa

A manhã desta quarta-feira (25) foi movimentada para os fãs de Lady Gaga . A diva pop publicou um clipe em que ela canta e dança no Museu do Louvre , dando um novo passo na divulgação do filme “Coringa: Delírio a Dois” , estrelado por ela e Joaquin Phoenix. O longa chega aos cinemas no dia 3 de outubro.

Na gravação, de 80 segundos de duração, a cantora está caracterizada como sua personagem Arlequina , de peruca vermelha e maquiagem borrada. Ela caminha pelas galerias do museu e desenha um sorriso de batom na Mona Lisa , pintura de Leonardo da Vinci .







A publicação foi realizada em colaboração com a instituição, que também promove a exposição “ Figures du Fou “, que abre em 16 de outubro. Segundo o site oficial, a mostra celebra a onipresença dos tolos na arte e cultura ocidentais no final da Idade Média. O objetivo é analisar o significado dessas figuras que nos fazem rir com palhaçadas frívolas ou violentas – ou seja, personalidades similares ao Coringa .

Nesta sexta-feira, a cantora lança o álbum “ Harlequin “, que acompanhará o lançamento da produção cinematográfica. O musical é dirigido por Todd Philips e acompanha Arthur Fleck, que está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes.

Abaixo, confira o trailer: