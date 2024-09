Humberto Maruchel Anna Muylaert é homenageada em festival de cinema em Belo Horizonte

Belo Horizonte inicia hoje (24) a 18ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte , que se estende até 29 de setembro. A mostra completa a tríade dos principais festivais de Minas Gerais, junto com Tiradentes e Ouro Preto . Um dos destaques deste ano é a homenagem à cineasta Anna Muylaert , conhecida por filmes como “Que horas ela volta?” e “É proibido fumar” .

<span class="hidden">–</span> Que horas ela volta (2015)/divulgação

Nesta edição, o tema é “Estados do Cinema Latino-Americano” , com 20 longas da região sendo exibidos nas mostras “Continente” e “Território”, a última com caráter competitivo.

Entre os títulos em destaque estão “O Dia que Te Conheci” , de André Novais Oliveira; “Pasárgada”, que marca a estreia de Dira Paes na direção; “Barba Ensopada de Sangue”, de Aly Muritiba; e “Oeste Outra Vez” , de Erico Rassi. Ao todo, serão exibidos 110 filmes de 15 países. A abertura do festival contará com a estreia nacional do novo filme de Muylaert, “O Clube das Mulheres de Negócios” .

Para a diretora da Mostra, Raquel Hallak , há muitos motivos para celebrar a chegada do festival, que busca maior repercussão do cinema latino-americano. “Em 2024, a celebração é em dose dupla – 18 anos da Mostra CineBH e 15 anos do Brasil CineMundi: dois marcos significativos no cenário audiovisual brasileiro. Empreendimentos que contribuem positivamente para aproximar povos e continentes, estabelecer o diálogo entre as culturas e ampliar as possibilidades de inserção do cinema brasileiro no mercado global. Marcam um tempo sublime de ideias, encontros, crítica e discussões.”

O Brasil CineMundi – Encontro Internacional de Coprodução é um evento de mercado do cinema brasileiro que ocorre dentro da programação da 18ª CineBH. Em sua 15ª edição, ele apresenta projetos de longas-metragens brasileiros, facilitando conexões entre produções locais e o mercado internacional por meio de parcerias e troca de informações. A ideia é ampliar redes de contatos e negócios entre profissionais do audiovisual, oferecer oportunidades de capacitação e intercâmbio, além de apresentar projetos de longas-metragens com potencial para atrair investimentos.

“Estamos animados com estas realizações que também proporcionam conexão entre os profissionais e representantes da indústria audiovisual, promovem o intercâmbio e a cooperação internacional, realizam encontros de negócios e desempenham um papel crucial na formação e na difusão, fortalecendo a rede de contatos e ampliando horizontes para o futuro do cinema brasileiro”, ressalta Hallak.

18a CINEBH - Mostra Internacional De Cinema De Belo Horizonte 15º Brasil Cinemundi

24 a 29 de setembro de 2024 | Programação gratuita

