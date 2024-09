Humberto Maruchel “Ainda Estou Aqui”: tudo sobre o filme que vai representar o Brasil no Oscar

A manhã desta segunda-feira trouxe grande expectativa para os cinéfilos, com a possibilidade de o Brasil entrar na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. A Academia Brasileira de Cinema anunciou que o longa “Ainda Estou Aqui” , dirigido por Walter Salles , será o representante oficial do país na corrida pela estatueta. No entanto, isso ainda não garante uma vaga entre os indicados.

Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello , o longa é inspirado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva e narra a história de sua família durante os anos de repressão da ditadura militar . O enredo foca na busca incansável de Eunice, personagem interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro , na segunda parte do filme, pelo paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, após seu desaparecimento pelas mãos de agentes do regime. O filme estreou em agosto na 81ª edição do Festival de Veneza .

A obra marca o reencontro do cineasta com Fernanda Torres, com quem já havia trabalhado em “Terra Estrangeira” e “O Primeiro Dia” , e com Fernanda Montenegro, que já colaborou com Salles em “Central do Brasil” , enredo que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.

Ainda estou aqui (2024)/divulgação

“Estou orgulhosa de presidir essa comissão, que foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar. ‘Ainda Estou Aqui’ é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas. Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso”, disse Bárbara Paz , presidente da Comissão de Seleção.

O longa recebeu críticas positivas nos festivais de Veneza e Toronto. Esse último é conhecido por ser um importante termômetro para as premiações da Academia, o que aumentou as expectativas de uma possível indicação ao Oscar. No Festival de Veneza, o filme conquistou o prêmio de Melhor Roteiro. Além disso, Fernanda Torres foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz, competindo com nomes como Angelina Jolie e Lady Gaga .

Após a escolha nacional, o filme precisa cumprir uma série de requisitos para ser elegível, como exibição comercial no Brasil por pelo menos sete dias consecutivos. Após isso, ele é avaliado por um comitê da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que selecionará 15 semifinalistas, posteriormente reduzidos a cinco finalistas.

Simultaneamente, campanhas de divulgação são intensificadas para atrair a atenção dos votantes. Por isso, obras com maior orçamento tendem a ter mais chances de sucesso nas campanhas para o Oscar. Essas iniciativas de divulgação incluem exibições especiais, eventos de imprensa e envio de cópias para os votantes.

Quando um filme é escolhido como representante oficial do Brasil para a disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional, ele costuma receber apoio da Agência Nacional do Cinema (Ancine), que pode incluir financiamento para campanhas de marketing, suporte logístico e promoção internacional, fortalecendo a visibilidade do filme em mercados estratégicos.

Fernanda Torres, inclusive, foi destacada pela Variety como uma das 10 atrizes com potencial de indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Os jornais The New York Times e o The Hollywood Reporter também a mencionaram como possível candidata. Segundo Kyle Buchanan, do The New York Times, Torres pode ser uma forte adversária de Nicole Kidman , que ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza por “Babygirl”.

“Ainda Estou Aqui” fará sua estreia oficial no país na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que acontecerá de 17 a 30 de outubro.